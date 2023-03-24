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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дебютный гол футболиста ЦСКА помог сборной Колумбии избежать поражения

Футболисты сборной Колумбии сыграли вничью с командой Южной Кореи в товарищеском матче.

Колумбия
Южная Корея
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Источник: РИА "Новости"

Дебютный гол футболиста ЦСКА Карраскаля помог сборной Колумбии избежать поражения

Встреча в Ульсане (Южная Корея) завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (10, 45+2). У гостей отличились Хамес Родригес (46) и полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль (49).

Футболист армейцев забил дебютный мяч за национальную команду. Всего на счету Карраскаля четыре матча в составе сборной Колумбии.

ЦСКА выкупил Карраскаля у аргентинского «Ривер Плейта» в мае 2022 года, до этого он провел часть сезона-2021/22 в армейском клубе на правах аренды. Полузащитник сыграл за ЦСКА 36 матчей, в которых забил шесть мячей.

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2:2
Первый тайм: 2:0
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