Дебютный гол футболиста ЦСКА помог сборной Колумбии избежать поражения

Встреча в Ульсане (Южная Корея) завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (10, 45+2). У гостей отличились Хамес Родригес (46) и полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль (49).

Футболист армейцев забил дебютный мяч за национальную команду. Всего на счету Карраскаля четыре матча в составе сборной Колумбии.

ЦСКА выкупил Карраскаля у аргентинского «Ривер Плейта» в мае 2022 года, до этого он провел часть сезона-2021/22 в армейском клубе на правах аренды. Полузащитник сыграл за ЦСКА 36 матчей, в которых забил шесть мячей.