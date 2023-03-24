Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Узбекистан
Боливия
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Болгария
Черногория
00
Футбол. Сборные
22:00
Саудовская Аравия
Венесуэла
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Чехия
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Швеция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Гибралтар
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Молдавия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Австрия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Колумбия
22
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Уругвай
11
Футбол. Сборные
12:00
Австралия
Эквадор
31
Все события
18:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Украины обыграла вторую команду «Брентфорда» в товарищеском матче

Сборная Украины провела товарищеский матч со второй командой английского «Брентфорда».

Украина
БрентфордТоварищеские матчи: календарьТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась победой украинцев со счётом 2:0. В составе жёлто-синих голами отметились Александр Сваток и Георгий Судаков.

Стоит отметить, что за резерв «Брентфорда» сыграли два футболиста первой команды — Понтус Янссон и Джош да Силва. Игра проходила на стадионе футбольного клуба «Уимблдон». Матч был организован в закрытом формате — без трансляций и представителей СМИ. На стадион были допущены только официальные делегации клубов и семьи украинских футболистов.

Отметим, что изначально представители украинской сборной анонсировали матч с основной командой «Брентфорда», но в итоге сыграли с дублем британского клуба.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футбол сборной ниже всякой критики. Отношение Карпина вызывает вопросы
В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь