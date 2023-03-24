Сборная Украины обыграла вторую команду «Брентфорда» в товарищеском матче

Стоит отметить, что за резерв «Брентфорда» сыграли два футболиста первой команды — Понтус Янссон и Джош да Силва. Игра проходила на стадионе футбольного клуба «Уимблдон». Матч был организован в закрытом формате — без трансляций и представителей СМИ. На стадион были допущены только официальные делегации клубов и семьи украинских футболистов.