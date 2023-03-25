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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер из «Барселоны» и футболист «МЮ». Против кого сыграет сборная России

Санкции помешали сборной России отобраться на прошлогодний чемпионат мира в Катаре. Команда Валерия Карпина не имеет сейчас возможности играть официальные матчи. Поэтому Российскому футбольному союзу (РФС) приходится всячески изворачиваться, чтобы найти оппонентов хотя бы для товарищеских встреч. Так и появился вариант со сборной Ирака. РИА Новости Спорт рассказывает, против кого предстоит сыграть нашей команде.

ИракТоварищеские матчи: календарь
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Источник: пресс-служба АФК

Где и когда пройдет матч?

Встреча состоится 26 марта. Первоначально иракская сторона предлагала играть в Багдаде. Однако РФС предложил провести матч в Сочи. Позднее было решено перенести игру в Санкт-Петербург.

Кто выступает в составе Ирака?

Большая часть футболистов представляет национальный чемпионат. Однако в команде есть игроки из Катара, Кувейта и ОАЭ. Но даже этим география не ограничивается.

Например, на матч против России вызван представитель ФНЛ, защитник Али Аднан играет за «Рубин». Ранее он выступал за итальянские «Удинезе» и «Аталанту». Помимо этого, в 2013 году Аднана признали лучшим молодым футболистом Азии.

Иракский футболист Али Аднан Казим | Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

В сборной Ирака также играет воспитанник «Манчестер Юнайтед». 19-летний Зидан Икбал не так часто попадает в заявку основной команды, но уже успел дебютировать в Лиге чемпионов. В 2021 году полузащитник вышел на замену в матче против «Янг Бойз» (1:1). Еще один «англичанин» — Александр Ораха. Он играет за молодежную команду «Куинз Парк Рейнджерс», но пока не появлялся в основном составе. Нападающий Али Аль-Хамади в январе этого года перешел в «Уимблдон» и стал лидером. Футболист забил пять голов и отдал результативную передачу в 10 матчах четвертого дивизиона Англии.

Остальные европейские легионеры иракской команды представляют клубы из Дании, Швеции, Чехии, и Португалии. Есть в сборной и представитель МЛС. Защитник Моханад Джазе играет за американский «Ди Си Юнайтед» под руководством Уэйна Руни. Однако он не получил вызов на предстоящий сбор.

Главный тренер сборной Ирака — испанец Хесус Касас. С 2010 по 2017 год он работал в системе «Барселоны». Затем был ассистентом экс-тренера «Рубина» Хави Грасии в английском «Уотфорде».

Последним местом работы специалиста стала сборная Испании, где он входил в тренерский штаб Луиса Энрике. В феврале прошлого года Касас покинул команду, в которой трудился с 2018 года. Сборную Ирака тренер возглавил в ноябре 2022 года. Для Касаса это первый опыт работы главным коучем. Несмотря на данный факт, он уже успел выиграть первый за 16 лет трофей для сборной Ирака.

Хесус Касас | Источник: соцсети тренера

Достижения сборной Ирака

К матчу против россиян подопечные Касаса подходят в качестве победителей домашнего Кубка Персидского залива. Турнир проводится каждые два года. В нем участвуют Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Йемен, Оман, Кувейт, ОАЭ и Ирак.

Для команды это лишь четвертая победа в истории и первый трофей соревнований с 1988 года. Под руководством нового тренера иракцы не потерпели ни одного поражения и пропустили лишь три мяча в пяти встречах.

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Товарищеские матчи 2023
26.03.2023, 18:00

Россия-Ирак-

Перед эти команда пыталась отобраться на чемпионат мира 2022 года. Первый этап для сборной Ирака прошел удачно и завершился вторым местом в группе. Отставание от Ирана составило всего одно очко. Однако следующий раунд вышел провальным. Одна победа в 10 встречах и потеря шансов на участие в мировом первенстве.

В целом команда не может похвастаться большим количеством достижений. Хотя сборная Ирака выступала на Олимпийских играх в 2004 году, где вошла в четверку лучших. В 2016 году успех повторить не удалось. Команда ограничилась групповым этапом.

В 2007 году иракцы выиграли Кубок Азии. На последнем турнире в 2019 году они вылетели в ⅛ финала, уступив Катару (0:1). Следующий розыгрыш должен пройти предстоящим летом.

Никита Арманд

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