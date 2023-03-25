России не место в Азии. Что доказал Тегеран

Особенности поведения иранцев

Столкновение с местной культурой произошло еще на стойке регистрации в аэропорту Шереметьево. Оказалось, что на Востоке не принято спокойно ждать в очереди. Иранцы нагло лезли вперед, будто перед ними вообще никого нет. Только физически загородив проход, можно было получить посадочный талон. То, что у нас называется «я просто спросить», в Иране лучше умножать на десять. Местные объяснили, что их с детства учат пробиваться наверх любыми способами.

Уже в аэропорту Тегерана нашелся пункт обмена валют. Там было свободное окошко, куда я положил деньги для приобретения иранских риалов. В этот же момент из ниоткуда возник местный житель и кинул в это же окошко свои деньги. В итоге все перемешалось, а потом приходилось долго разбираться, где чьи банкноты. Намерение проскочить вперед во что бы то ни стало проявляется и на дорогах. В Тегеране едва ли кто остановится, увидев пешехода. Водители в России на их фоне идеальные и максимально вежливые.

В Иране совершенно другое летоисчисление, другие сроки празднования Нового года, да вообще практически все. Это не лучше и не хуже, просто по-другому. Можно привыкнуть. Но нужно ли? Удалось пообщаться с работниками посольства России в Тегеране. Вот они привыкли к местному колориту, но надо понимать, что для них это работа и осознанный выбор.

Россия по менталитету ближе к Европе. В футболе тоже

Российский футбол, если бы все было нормально, никогда бы не подумал о переходе в Азию. Еще большой вопрос, где легче пробиться на условный чемпионат мира — здесь или в Европе. Очевидно, уровень европейских команд выше, но в Азии своя специфика, которая отображается и на футбольном поле. К тому же, уйдя на Восток, Россия теряет возможность участвовать в чемпионатах Европы, оставляя себе лишь Кубок Азии.

Мы — многонациональная страна, с разными регалиями и культурой. Но все-таки в гораздо большей степени европейская. Это становится очевидным после нескольких дней в Иране и посещения футбольного матча. Ни в коем случае не хочется говорить, что тут все плохо и ужасно. Просто сильно по-другому. Для местных норма то, что для россиян — непонятное и странное.

На игру на стадионе «Азади» организаторы пустили женщин, что уже некоторый прогресс. Правда, дали им отдельный сектор вдалеке от того, где расположилась основная масса болельщиков — мужчин, конечно же. У иранцев свое видение мира, и не мне или кому-либо еще их осуждать. Но привыкнуть к такому будет непросто.

Российские болельщики, конечно, рады изучать новые места на карте. Однако в личных, пусть и коротких разговорах с ними стало понятно, что в долгую им это не сильно интересно. Один раз посмотреть на восточный колорит — это круто, но на этом все.

Карпина, безусловно, можно понять. Ему как главному тренеру нужны официальные матчи. Настроить футболистов исключительно на «товарняки» невозможно, это не сможет сделать ни один психолог. Команда действительно должна играть в официальных матчах, но едва ли такой ценой.