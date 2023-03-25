Пресс-секретарь сборной Ирака: Футболисты и сотрудники в России чувствуют себя в полной безопасности
Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад поделился эмоциями от прилета в Санкт-Петербург.
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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад поделился эмоциями от прилета в Санкт-Петербург.
«Вчера в восемь часов вечера мы прилетели в Санкт-Петербург. Отличный и красивый город. Футболисты и сотрудники сборной Ирака — все мы в России чувствуем себя в полной безопасности.
Никах проблем нет, мы всем довольны. Все идет по плану, и уже сегодня в 17:30 у нашей сборной будет первая тренировка на “Газпром Арене”», — сказал Имад в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В воскресенье, 26 марта, сборная России проведет матч против Ирака. Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.