Пресс-секретарь сборной Ирака: Футболисты и сотрудники в России чувствуют себя в полной безопасности

«Вчера в восемь часов вечера мы прилетели в Санкт-Петербург. Отличный и красивый город. Футболисты и сотрудники сборной Ирака — все мы в России чувствуем себя в полной безопасности.



Никах проблем нет, мы всем довольны. Все идет по плану, и уже сегодня в 17:30 у нашей сборной будет первая тренировка на “Газпром Арене”», — сказал Имад в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.