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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Кобелев: Если Карпин сказал, что не держится за место в сборной России, то пусть уходит

Российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал слова наставника сборной России Валерия Карпина о работе с национальной командой.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Если Карпин сказал, что не держится за место в сборной, то надо уходить. Если человек говорит, что не держится, значит не надо держаться — надо уходить спокойно. Зачем тогда тренировать вообще? Теперь руководство РФС должно подумать и решить, зачем нужен такой человек, который безразлично относится к сборной. Пусть тогда тренирует “Ростов”.

Здесь даже обсуждать нечего. Я просто со своей стороны скажу, что, может, болельщикам, которые не сильно разбираются, можно повесить лапшу. Однако из людей, которые по 40−50 лет в футболе, дураков делать не надо», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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