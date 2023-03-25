Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Норвегия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Перу
Футбол. Сборные
26.03
Марокко
Бразилия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Беларусь
Швейцария
05
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Армения
Турция
12
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Израиль
Косово
11
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Шотландия
Кипр
30
Футбол. Первый дивизион
13:00
Алания
Рубин
00
Все события
20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин: для сборной России матч с Ираком — самый важный с момента отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Ираком.

Россия
ИракТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Матч с Ираком — самый важный из тех, что были с момента отстранения. Потому что мы играем дома впервые за полтора года», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА решением организаций от марта 2022 года. Решение связано с эскалацией ситуации на Украине. Бан бессрочный: он может быть как снят в любой момент, так и продлён на следующие соревнования.

С ноября 2021 года сборная России не провела ни одного официального матча. Сейчас в России рассматривается вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футбол сборной ниже всякой критики. Отношение Карпина вызывает вопросы
В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь