Сборная России по футболу впервые с 2021 года проведет домашний матч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Российские футболисты в воскресенье проведут домашний товарищеский матч с командой Ирака. Впервые с 2021 года сборная России сыграет на своем поле, встреча пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 мск.

9 марта в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что предложили Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта. В феврале РФС предлагал Федерации футбола Ирака сыграть в Сочи. 23 марта пресс-служба РФС официально объявила о проведении матча между сборными России и Ирака.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил журналистам, что матч с иракцами из-за болезни пропустит вратарь московского «Спартака» Александр Селихов.

«Про Иран ничего не знали, потому что только недавно назначили тренера. С Ираком попроще, испанский тренер, вроде пять матчей провели, все отсмотрели, две схемы используется, — сказал Карпин журналистам. — Но играют футболисты все равно, не зацикливаемся на схемах. Наверное, у Ирака выделить нельзя звезду, но добротная физическая команда, просто точно не будет».

Его коллега из сборной Ирака испанец Хесус Касас считает российскую команду сильным соперником.

«Для нас это будет важный матч, потому что мы встретимся с сильным и серьезным соперником как на европейском, так и на мировом уровне, — сказал Касас журналистам. — Для нас этот матч будет иметь большое значение. Ждем с нетерпением завтрашней игры».

Он также добавил, что при возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола уровень футбола в этой географической зоне поднимется.

Футбол Товарищеские матчи 2023 26.03.2023, 18:00 Россия - Ирак -

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов положительно отнесся к проведению домашней игры сборной России. Он отметил, что мотивация футболистов российской команды не меняется, так как они всегда хотят победить.

В последний раз сборная России играла дома 11 ноября 2021 года, когда на «Газпром-Арене» принимала команду Кипра (6:0) в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. После санкций, введенных Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые 28 февраля 2022 года отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине, команда России провела четыре товарищеских матча. В сентябре 2022 года российские футболисты встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0). 23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с командой Ирана (1:1).

«Россияне уверенно обыграют иракцев»

25 марта в преддверии матча сборных Ирака и России состоялась товарищеская игра между болельщиками этих национальных команд. Матч, который прошел в манеже Центра футбольной подготовки «Восхождение», завершился со счетом 6:6. Игра проходила в формате «8 на 8», каждый тайм длился по 25 минут.

Бывший футболист сборной России Александр Самедов считает, что россияне уверенно победят команду Ирака.

«Жду от игры национальной сборной хорошего результата — уверенной победы, тогда вокруг сборной все будет позитивнее смотреться», — сказал Самедов ТАСС.

«Надо верить в лучшее, — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, способна ли сборная России в воскресенье прервать серию из трех ничьих. — Нужно смотреть вперед с оптимизмом и верить в ребят, верить в команду. Нужно ждать победы и верить в нее».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что благодаря болельщикам у сборной России будет в матче с иракцами дополнительная мотивация.

«Мощь сборная России показать не может, потому что у нее нет ее, как можно показать то, чего нет? — сказал Колосков ТАСС. — Команда только собралась, провела одну тренировку, по матчу с Ираном поняли, что там пока одни перспективы, но игры как таковой нет, ничего нового в Петербурге не увидим. Конечно, важно победить при своих болельщиках, стимул будет совсем другим, будет мотивация, желание, но к этому нужно и мастерство добавить, сегодня похвастаться здесь нечем».