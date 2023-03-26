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12:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Марокко обыграла команду Бразилии в товарищеском матче

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сборная Марокко по футболу обыграла команду Бразилии в товарищеском матче.

Марокко
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Источник: Reuters

Встреча в Танжере (Марокко) завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Софиан Буфаль (29-я минута) и Абдельхамид Сабири (79). У гостей отличился Каземиро (67).

Футболист петербургского «Зенита» Роберт Ренан остался на скамейке запасных.

Сборная Марокко 28 марта проведет товарищеский матч против команды Перу.

Марокко
2:1
Первый тайм: 1:0
Бразилия
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