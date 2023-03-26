Сборная Марокко обыграла команду Бразилии в товарищеском матче
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сборная Марокко по футболу обыграла команду Бразилии в товарищеском матче.
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сборная Марокко по футболу обыграла команду Бразилии в товарищеском матче.
Встреча в Танжере (Марокко) завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Софиан Буфаль (29-я минута) и Абдельхамид Сабири (79). У гостей отличился Каземиро (67).
Футболист петербургского «Зенита» Роберт Ренан остался на скамейке запасных.
Сборная Марокко 28 марта проведет товарищеский матч против команды Перу.