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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболистов Ирака заставляли играть бетонным мячом и пытали током. А после началась война

Жёсткая история футбола в Ираке. Осторожно, некоторые подробности звучат ужасно.

Ирак
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Источник: AFP 2022

Сборная Ирака в середине прошлого века была одной из сильнейших сборных арабского мира. Подъём иракского футбола начался в 1960-е и был связан с Эммануэлем Бабой Даудой, которого звали просто Аммо Баба (дядя-отец по-арабски). Он был главным лицом сборной, будучи игроком, а потом её главным тактическим и идейным вдохновителем уже в качестве тренера. В составе иракской команды он завоевал Кубок арабских наций в 1964-м и 1966-м. А позднее, уже руководя ею, привёл к победам в Кубке Персидского залива в 1979, 1984 и 1988 годах, а также к победе в Кубке арабских наций в 1988 году. Иракцы гордились и тем, что Баба вывел Ирак на чемпионат мира — 1986 и Олимпийские игры — 1980, 1984 и 1988. Но ещё больше тем, что в первую очередь он был футбольным тренером, а не политиком, интересовался игрой, а не людьми, которые управляли клубами и страной.

Но невозможно не интересоваться политикой — рано или поздно тогда политика заинтересуется тобой.

Власть Хусейна

Ирак жил в турбулентном состоянии на протяжении десятилетий начиная с 1914 года, когда на территорию страны вторглись британские войска. Установление монархии, её свержение, революция 1958 года, восстания курдов, переворот 1963-го и, наконец, в 1979-м, когда президентом страны стал Саддам Хусейн. При этом, несмотря на все трудности, Ирак бурно развивался, а уровень жизни там был одним из самых высоких на Ближнем Востоке. Пока к власти не пришёл один из самых жестоких диктаторов и кровавых карателей в истории человечества.

Хусейн спустя год развязал войну с Ираном, которая продлилась восемь лет и понесла за собой разрушения, многотысячные человеческие жертвы, нанесла удар по экономике, но ни к чему так и не привела — стороны заключили перемирие. После этого президент Ирака развязал войну с Кувейтом, обвинив страну в ведении экономической войны и незаконной добыче нефти на иракских землях, что якобы било по и без того обедневшей экономике Ирака. Хусейн этой войной только усугубил ситуацию — на страну были наложены множественные санкции, а помогать Кувейту в противостоянии по мандату ООН собрали международную коалицию, которая и победила. По оценкам ООН, в 1991 году Ирак по итогам двух войн превратился в государство доиндустриального периода.

В это время в стране было не до футбола, но, как и при любом диктаторском режиме, спорт пытались использовать в своих интересах. В 1984 году Хусейн назначил руководителем Олимпийского комитета и федерации футбола Ирака своего сына Удея, который вырос, впитывая жестокость и культ личности отца. В историю он вошёл как ещё более садистский управленец, который не знал границ в своей власти: если отец использовал убийства тысяч людей как политический инструмент, чтобы нагнать страх и укрепить свою власть, то Удей издевался над людьми в основном из удовольствия и безграничной безнаказанности.

Удей Хуссейн с отцом Саддамом Хуссейном | Источник: AP 2022

«Удей не знал значения слова милосердие, — рассказывал Баба. — Он делал вещи, которые даже Гитлер не мог себе позволить. Он бил нас тросами. Он заставлял игроков играть с бетонным мячом: смотрел на это и смеялся».

Руководитель требовал от главного тренера использовать только тех игроков, которых он хотел видеть на поле, следовать только той тактике, которую он выберет. В 1989 году ФИФА обнаружила, что Ирак отправил несовершеннолетних игроков на турнир для юношей до 19 лет по указанию Удея, из-за чего страна была отстранена от международных игр на два года.

Но это было не самое страшное — все безумства происходили вне поля зрения международных глаз.

Пытки, тюрьма и садизм.

«Удей звонил игрокам перед играми и угрожал им, — вспоминал Баба. — Иногда он звонил в раздевалку в перерыве и говорил глупости. Я однажды сказал ему идти к чёрту. Я сказал, что он ничего не смыслит в футболе. Как я выжил? Потому что люди любили меня».

Сын диктатора был беспощаден. В отчёте Amnesty International сообщалось, что Удей приказал отрезать руку охраннику Олимпийского комитета, обвинённому в краже спортивного инвентаря. Пропавшее оборудование позже было найдено. Спортсменов наказывали за каждую неудачу: их били железными прутьями, приковывали цепями к стенам и оставляли лежать в скрюченных позах на несколько дней, волочили по тротуарам, пока их спины не превращались в кровавое месиво из кожи и грязи.

Свои садистские навязчивые идеи Удей испытывал по большей части на футболистах. Серия неточных передач, тщательно подсчитанных его сторонниками, могла привести к тому, что игрок был вынужден стоять перед сыном президента в раздевалке, сложив руки по бокам и терпя удары кулаками или пощёчины. Любая плохая игра влекла за собой ритуальное бритьё головы на Народном стадионе или оплевание телохранителями Удея. Сын Хусейна угрожал футболистам, что отрежет им ноги и бросит их на съедение собакам, а после проигрышей или ничьих порол игроков электрическим кабелем, бросая их после в грязь, чтобы в ранах пошло заражение. Футболистов за проступки увозили в военную тюрьму на исправление, где их заставляли отжиматься в течение нескольких часов, пока их стегали охранники.

«Был момент, когда рефери должен был свистнуть в пользу моей команды, но каким-то образом он решил продолжить игру, и нам забили, — вспоминал Аббас Аллайви. — Я столкнулся с ним: сказал, что ему нужно следовать правилам игры, но это так взволновало рефери, что он меня удалил. Я разозлился и плюнул ему в лицо. К сожалению для меня, Удей присутствовал на стадионе. Мне сказали, что запрещают играть на целый год. Но ему этого было мало: он сказал мне, что я проявляю неуважение и что меня следует наказать, поэтому меня арестовали. Я провёл в военной тюрьме 33 дня. И там меня били током по 50−70 раз каждое утро его личные палачи».

В 1997 году ФИФА, руководящий орган международного футбола, направила футбольных чиновников из Катара и Малайзии в Багдад для расследования сообщений о заключении членов национальной команды в тюрьму и пыток после поражения в отборочном матче чемпионата мира от Казахстана. ФИФА оправдала Ирак, заявив, что они не нашли доказательств после опроса и физического осмотра 12 игроков.

Футболисты, сбежавшие от пыток и тюрьмы Удея в США и страны Персидского залива, позднее рассказывали, что перед приездом делегации пособники сына президента всё тщательно маскировали, а игроков запугивали ещё более жёсткими наказаниями за любое неверное слово.

Игроки знали, что их ждёт наказание за всё и рано или поздно все побывают в военной тюрьме или ещё хуже — попадут в камеру пыток, которую Удей расположил в подвале дома Олимпийского комитета. После свержения Хусейна в 2003-м ужасы происходящего в дворце спорта вскрылись: там нашли саркофаг с длинными гвоздями, вбитыми внутрь по всей площади, металлический каркас, предназначенный для зажима тела заключённого с кольцами на плечах и местами для креплений кабелей, чтобы нарушителя можно было поднять и бить током.

***

Футбол в Ираке пришёл в упадок. Лучшие сбегали, те, кто оставался без возможности сбежать из-за страха смерти, боялись. Однажды дошло до того, что в матче с ОАЭ на серию пенальти отважились только три футболиста, потому что за каждый незабитый мяч можно было надолго уехать в тюрьму. Игрок, который среди отважившихся не забил решающий удар, сначала был вызван в Олимпийский комитет, а потом надолго был сослан в тюрьму.

Все эти жестокости были задокументированы в докладе ООН и отчётах Amnesty International. Люди в Ираке выдохнули, когда режим Хусейна был свергнут и пытки прекратились, но вслед за этим их ждало новое испытание — война.

Праздник во время войны

В 2003 году американские войска вторглись в Ирак при поддержке администрации Тони Блэра с целью свергнуть режим Саддама Хусейна. США обвиняли Ирак в создании оружия массового поражения в сотрудничестве с террористической группировкой Аль-Каидой*, хотя данные разведки не содержали информации о какой-либо связи Хусейна с Усамой бен Ладеном и обладании оружием массового поражения. Позднее будет установлено, что сотни заявлений американского правительства про Ирак не соответствовали действительности.

Источник: AFP 2022

20 марта 2003 года США начали операцию под кодовым названием «Иракская свобода», которая затянулась на долгие восемь лет. Иракский народ был втянут в очередную трагедию: человеческую и экономическую, страшную и всеобъемлющую, разделившую страну и настроившую людей, придерживающихся разных взглядов в исламе, друг против друга. Страна жила под градом бомб и была расколота по этническому и религиозному признаку, и в этих условиях объединить враждующих и ненавидящих смогла только сборная Ирака.

Когда началась гражданская война, футболистов мобилизовали, а тренер сборной, немец Бернд Штанге, пережив покушение, поспешно покинул страну. Для иракского футбола, который наконец получил талантливое поколение, это была трагедия, но даже в этих условиях сборная Ирака смогла поехать на Олимпиаду и обыграть там Португалию, дойти до полуфинала и почти завоевать бронзу — не хватило победы над Италией. Сборная Ирака стала командой года в Азии.

Шло время, футболисты сборной получали угрозы от религиозных группировок, чью ненависть вызывало выступление в одной команде шиитов, суннитов и курдов. Сводного брата вратаря Нура Сабри убили перед началом Кубка Азии — 2007, одноклубника Хайтама Кадима застрелили во время матча, физиотерапевт сборной погиб от бомбы, которая упала на туристическое бюро, в которое он отправился за билетом на турнир. Тренироваться приходилось, держа рядом оружие и укрываясь от бомбёжек.

Каким-то чудом сборная Ирака отобралась на Кубок Азии в 2007-м. Перед стартом турнира команда потеряла тренера — на его пост экстренно назначили бразильца Жорвана Виейру, который стал для футболистов отцом, психологом и другом. Он принял команду в тяжелейших условиях: страна растерзана войной, у сборной нет ни экипировки, ни денег на то, чтобы долететь до стран, принимавших турнир. Во всём этом единственное, что могла сделать сборная, состоявшая из враждующих между собой суннитов, шиитов и курдов, — это оставить религию за дверью и показать, что можно и нужно объединяться.

«Некоторых из игроков убьют, если они вернутся домой в Ирак, — сказал Виейра после триумфа. — Когда ты не знаешь, где твой дом, ты теряешься в пространстве. Например, когда у вас нет порядка в доме, вы не знаете, куда положить носки или брюки. Мои игроки — потерянные люди из-за войны. Они столько пережили, что мне приходится быть не только тренером, но и психологом, отцом, другом».

Играть было тяжёло. Многие потеряли близких, кому-то повстанцы угрожали расправиться с семьёй — психологически собираться было сложно. Но Виейра находил способы подбадривать команду, и они работали — Ирак занял первое место в группе, а потом вышел в полуфинал.

Багдад после этого объединился: тысячи людей вышли на улицы праздновать большую победу. Сунниты, шииты, курды — все отмечали футбольный праздник. Город гудел не от бомб, а от сигналов машин и радости людей. Но недолго: во время празднований террористы-смертники нанесли удар, убив десятки болельщиков. Один террорист взорвал автомобиль, убив 30 и ранив ещё 75 человек. Вскоре в другом районе взорвалась вторая заминированная машина, после чего 20 человек погибли и по меньшей мере 60 получили ранения.

Футболисты боялись идти дальше, но на их моральный дух и веру повлияла история женщины, которая потеряла в терактах сына. Она сказала, что не похоронит своего ребёнка, пока сборная Ирака не вернётся домой с трофеем.

Игроки решили, что продолжат и пойдут до конца. И они это сделали — в финале сборная Ирака обыграла Саудовскую Аравию со счётом 1:0.

Источник: AFP 2022

И люди снова вышли на улицы, несмотря на недавние взрывы. Улицы были заполнены счастьем, слезами радости и редкого единения. Это был уникальный момент для страны, которая жила в состоянии войны.

Иракский народ, растерзанный бомбами, в тот вечер забыл о ненависти, насилии и смерти — и это победа для иракской сборной была важнее полученного кубка. Пусть и эйфория была недолгой — война после продолжилась. Но этот момент остался ярким пятном в истории иракского народа.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Полина Куимова

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