Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
СКА-Хабаровск
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Арсенал
Уфа
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Нефтехимик
30
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Казахстан
Дания
12
Футбол. Сборные
18:00
Россия
Ирак
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Словения
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Лихтенштейн
Исландия
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Динамо Мх
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Родина
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Кубань
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Волга
00
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Люксембург
Португалия
Все события
16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Министр спорта раскритиковал тренера сборной России

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министр спорта Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Китай заявил, что главный тренер сборной России по футболу является лицом страны, а выражение безразличия в спорте ведет к дороге в никуда.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу против команды Ирака, тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не держится за свое место в команде и не видит проблемы в возможном увольнении из национальной сборной.

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства спорта.

«Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — добавил министр.

В воскресенье сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирака в Санкт-Петербурге.

Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года.

Иран
1:1
Первый тайм: 0:1
Россия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шрамы останутся: Трусову назначили изгоем
Худший спортсмен в истории? Американец стал мемом из-за 276 поражений
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь