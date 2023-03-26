Министр спорта раскритиковал тренера сборной России

Ранее на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу против команды Ирака, тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не держится за свое место в команде и не видит проблемы в возможном увольнении из национальной сборной.

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства спорта.

«Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — добавил министр.

В воскресенье сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирака в Санкт-Петербурге.