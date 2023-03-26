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20:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу обыграла команду Ирака в первом домашнем матче с 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Ирака в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге в присутствии 23 818 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Антон Миранчук (50-я минута) и Сергей Пиняев (58). На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил полузащитник российской команды Далер Кузяев. Защитник Даниил Денисов провел первый матч в составе сборной России.

Пиняев в возрасте 18 лет 4 месяцев 24 дней стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Нападающий превзошел достижение экс-форварда национальной команды Дмитрия Сычева, который отметился забитым мячом в игре против сборной Югославии (1:1, 5:6 — по пенальти) в возрасте 18 лет 6 месяцев 23 дней. Пиняев провел третий матч в составе национальной команды.

Сборная России провела первый домашний матч с 11 ноября 2021 года, когда на «Газпром-Арене» победила команду Кипра в квалификации на чемпионат мира в Катаре (6:0). После этого Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. В связи с этим россияне не приняли участия в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года. В полуфинале плей-офф сборная России должна была сыграть с командой Польши.

После санкций, введенных ФИФА и УЕФА, сборная России провела пять товарищеских матчей. До игры с иракцами российские футболисты в сентябре 2022 года встретились с командой Киргизии в Бишкеке (2:1), в ноябре — с командой Таджикистана в Душанбе (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте (0:0), 23 марта — с командой Ирана в Тегеране (1:1).

Сборные России и Ирака провели первый матч между собой. Россияне занимают 37-е место в рейтинге ФИФА, сборная Ирака располагается на 68-й строчке.

Россия
2:0
Первый тайм: 0:0
Ирак
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