Карпин раскритиковал игру сборной России в первом тайме матча против Ирака
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 26 марта на пресс-конференции раскритиковал игру своей команды в первом тайме товарищеского матча с Ираком.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 26 марта на пресс-конференции раскритиковал игру своей команды в первом тайме товарищеского матча с Ираком.
«Сегодня я был больше, естественно, доволен вторым таймом. Наша задача — забивать голы», — сказал Карпин.
Он отметил, что команда больше и чаще должна играть вперед, а не отдавать при удобном случае мяч своему вратарю.
Также Карпин прокомментировал несколько опасных моментов, которые возникли у ворот сборной России из-за неосторожной игры голкипера Сергея Песьякова.
«Это просто технический брак. От него не застрахован никто», — сказал Карпин, добавив, что претензий к вратарю у него нет.
Сборная России обыграла команду Ирака со счетом 2:0. Голы забили во втором тайме Антон Миранчук и Сергей Пиняев.