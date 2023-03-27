Карпин раскритиковал игру сборной России в первом тайме матча против Ирака

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«Сегодня я был больше, естественно, доволен вторым таймом. Наша задача — забивать голы», — сказал Карпин.

Он отметил, что команда больше и чаще должна играть вперед, а не отдавать при удобном случае мяч своему вратарю.

Также Карпин прокомментировал несколько опасных моментов, которые возникли у ворот сборной России из-за неосторожной игры голкипера Сергея Песьякова.

«Это просто технический брак. От него не застрахован никто», — сказал Карпин, добавив, что претензий к вратарю у него нет.