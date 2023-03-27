Залечивают после Ирана: какие проблемы выявили мартовские игры сборной

Матчи сборной России по футболу вновь подняли вопросы о смысле ее существования в период отстранения от международных соревнований. При этом география стран, желающих с нами играть в условиях бана, расширяется. Встречи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0) продемонстрировали, что РФС не так изолирован от остального мира, как могло показаться год назад. В то же время активно пошли споры о фигуре главного тренера сборной России Валерия Карпина. Отчасти он сам спровоцировал их, заявив, что «не держится за место». Что, впрочем, было всего лишь ответом на еще более провокационные вопросы об отставке. Так или иначе качество игры национальной команды неизбежно заставляет беспокоиться за ее будущее.

Качественная оценка

Иран стал самым серьезным соперником сборной России после отстранения. До этого она осенью провела три выездных товарищеских матча в Средней Азии — с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). Во всех трех случаях были большие вопросы к качеству игры нашей команды. Даже победа в Бишкеке была достигнута с трудом, когда решающий мяч смогли забить на последних минутах.

На этом фоне гостевая ничья с Ираном выглядит более достойной, так как соперник — из числа участников недавнего чемпионата мира — 2022 в Катаре. Причем далеко не худший участник — там эта команда вполне могла выйти из группы, где выступали Англия, США и Уэльс.

Но качество игры сборной России всё равно было удручающим, за исключением первых 30 минут, до того как наши повели в счете после пенальти, реализованного Антоном Миранчуком. После этого подопечные Карпина резко сбавили. Как сказал в интервью «Известиям» полузащитник национальной команды Данил Глебов, «началась какая-то запара». И Россия не проиграла лишь благодаря уверенности своего основного вратаря Матвея Сафонова.

— Матвей отыграл хороший матч — он нас выручил в первом тайме два раза, — кратко оценил игру голкипера тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Матч с Ираком стал первым домашним для сборной России за время бана. В прошлый раз наши играли на территории своей страны еще в ноябре 2021 года в отборочном турнире чемпионата мира в Катаре, когда разгромили Кипр (6:0). Тот матч проходил в Санкт-Петербурге. В Северной столице состоялась и встреча с Ираком.

Игру посетило чуть более 23 тыс. зрителей. Возможно, удалось бы продать больше билетов, но их реализация началась только за три дня до матча, когда его проведение было официально подтверждено. Первый тайм Россия провалила и лишь чудом удержала счет 0:0 до перерыва. Несколько раз «пожарил» вратарь Сергей Песьяков, иногда выходивший далеко из ворот и делавший рискованные пасы ногами. Дважды Песьяков допустил грубейшие ошибки, отдав мяч точно в ноги футболистам соперника. В первом случае игрок Ирака пробил мимо, а во втором мяч из пустых ворот выбивал Руслан Литвинов.

Зато после перерыва команда Карпина перевернула ход матча и быстро сделала результат. В первые 15 минут по голу забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев. Последний в 18 лет стал самым молодым автором забитого мяча за первую сборную России.

— Знали, что сборная России давно не играла при домашних трибунах и болельщиках, — рассказал «Известиям» полузащитник сборной России Антон Зиньковский. — Как раз хотели порадовать их. Почему неудачно играли до перерыва? Сложно сказать, я был на скамейке запасных в этот момент, но игра получилась тяжелая, первый тайм всегда такой. Команды настроены по полной программе. И у них есть силы, как физические, так и эмоциональные, чтобы полностью отдаваться игре. А после перерыва где-то есть расслабленность, усталость, игра по счету. Много факторов, из-за которых Ирак позволил нам действовать лучше и победить.

Для Зиньковского матч с Ираном стал дебютным за сборную. Он вызывался в национальную команду на ноябрьский сбор, но против Таджикистана и Узбекистана не сыграл. Против Ирана 26-летний полузащитник вышел в стартовом составе и был заменен на 87-й минуте. С Ираком вышел на замену на 71-й минуте.

— Оцениваю эти два матча положительно, — добавил Зиньковский. — Так скажем, четыре очка в двух матчах набрали. Первая игра далась нам потяжелее. Ну и сказалось то, что на выезде играли. Лично о себе скажу, что первая встреча с Ираном у меня прошла получше. С Ираком сыграл хуже. Но рад, что дебютировал за сборную. В принципе доволен тем, как мы провели эти игры.

Фигура тренера

Еще до матча с Ираном на одном из брифингов Карпина спросили, может ли в сборной смениться тренер в случае неудач еще в нескольких матчах.

«Ради бога, — сказал Карпин. — Если решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место, что ли?». Валерий Карпин

Тут же понеслась череда комментариев разных экспертов и околофутбольных деятелей на эту тему. Некоторые, как известный российский тренер Александр Тарханов, начали рассуждать, кто может прийти на смену Карпину. Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин возмутился высокомерием Валерия Георгиевича.

Давление усилилось после матча с Ираном, где наши проиграли по ударам по воротам 5:22 и по ударам в створ ворот 4:7. Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал тренерский штаб за большое количество вызванных в сборную игроков «Ростова», главным тренером которого также является Карпин, а помогают ему Виталий Кафанов и Виктор Онопко, задействованные и в сборной. Вратарь Сергей Песьяков, защитники Максим Осипенко и Александр Сильянов, полузащитник Данил Глебов и нападающий Николай Комличенко действительно вызываются всегда. И почти всегда играют в стартовом составе.

«Я понимаю, что тренер сборной — тренер “Ростова”, но пусть опубликуют количество брака игроков “Ростова”, которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств, — сказал “Спорт-Экспрессу” Федун. — Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную».

Примечательно, что именно Федун в свое время поспособствовал началу тренерской карьеры Карпина, когда доверил ему совмещать эту работу в «Спартаке» с должностью генерального директора клуба, долго не увольнял даже при провальных результатах, и это на фоне тогдашнего отсутствия у Валерия Георгиевича соответствующего образования.

После матча в Тегеране Карпину вновь припомнили слова, что он не держится за место. Жестко высказывались Александр Мостовой, Андрей Кобелев, Эдуард Мор. Заступился за Карпина из публичных лиц только его партнер по сборной России 1990-х Андрей Канчельскис.

За сутки до матча с Ираком Карпина снова спросили о своем будущем в сборной, попросив уточнить предыдущие высказывания.

Да, я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что, я умру от этого? Валерий Карпин

Тут уже пошла тяжелая артиллерия. Критично о Карпине высказались депутаты Госдумы РФ Виталий Милонов, Роман Терюшков, председатель думского комитета по спорту Дмитрий Свищев и даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Обсуждение слов главного тренера стало гораздо более интересным занятием, чем сам матч.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили призвал Карпина «не кривляться и иметь мужской характер», а также заявил, что «он не делает одолжение нашему футболу». Но венцом всего этого стало выступление министра спорта РФ Олега Матыцина.

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны, — сказал Матыцин. — Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией или ты сам по себе».

Тут же досталось за это высказывание и самому министру от наиболее лояльных Карпину спикеров. Речь в первую очередь о Канчельскисе и бывшем владельце «Спартака» Андрее Червиченко. После матча ситуацию попытался погасить президент РФС Александр Дюков, пообещавший переговорить на эту тему и с Карпиным, и с Матыциным.

«Ответ был вырван из контекста — наверное, это была неправильная формулировка, — сказал Дюков. — И то, что ответил Карпин, было вырвано из контекста. Я знаю Валерия Георгиевича, он с большим желанием и уважением относится к своей работе».

Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года 23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Что дальше

Трудно сказать, говорил ли Карпин всерьез, что не держится за место, или просто поднимал свою значимость. По данным «Известий», РФС не ищет ему замену, а в продолжении работы Валерия Георгиевича в сборной заинтересовано и его основное начальство — в футбольном клубе «Ростов». Связано это в том числе с ростом стоимости футболистов клуба, регулярно играющих в сборной, а также снизившимся в этом сезоне количеством судейских ошибок в матчах РПЛ против донского клуба, что позволяет ему с небольшим бюджетом идти на втором месте в чемпионате после двух третей сыгранных матчей.

Пока же РФС ищет варианты следующих товарищеских матчей. Одним из них остается намеченный на 9—21 июня чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, в котором должны принять участие Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан. Трудности могут быть с излишне жаркой температурой в это время года, о чем уже говорил Карпин, также вспомнивший о неважном качестве полей в Бишкеке, Душанбе и Ташкенте, на которых наши играли осенью.

Кроме того, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил надежду, что с Ираном удастся договориться об ответной встрече осенью, но уже на территории России. Подтвердили это и в иранской федерации.

«Мы можем сыграть в одно из свободных окон, — приводит “Спорт-Экспресс” слова вице-президента Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Мохаммада Наби. — Были переговоры с господином Митрофановым. Возможно, в следующий раз мы проведем еще один матч против сборной России».

Иранский функционер заявил, что его федерация позитивно смотрит на возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

— Радует, что сборная не изолирована и с ней хотят играть команды, причем такие неплохие, как Иран, — резюмировал для «Известий» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Можно сколько угодно говорить, что соперники не те, но их сначала надо обыграть, чтобы грезить о каких-то матчах с топ-сборными Европы. А мы не можем Таджикистан и Узбекистан обыграть, мучаемся с Ираком. И на этом фоне еще канонизируем Карпина, хотя к игре национальной команды большие вопросы.

По итогу можно отметить, что за год после бана Россия не проиграла ни одного матча, хотя большинство ничейных результатов и были с привкусом разочарования. Напомним, сборная России уже точно не сыграет на чемпионате Европы — 2024, так как на стартовавший в марте отбор нас не допустили. В то же время ФИФА и УЕФА продолжают двусторонние консультации с МОКом по поводу возвращения наших клубов и сборных на международную арену.