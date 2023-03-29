Сборная Бельгии обыграла Германию во втором матче под руководством Тедеско

Бельгийцы забили два мяча уже к 10-й минуте встречи. Сначала отличился Янник Феррейра-Карраско, а затем Ромелу Лукаку. Обе голевые передачи на счету Кевина де Брюйне.

В концовке первого тайма немцам удалось сократить отставание в счете благодаря голу Никласа Фуллкруга с пенальти.

Во втором тайме забитым мячом отметился уже сам Де Брюйне. На 87-й минуте Серж Гнабри снова сократил отставание сборной Германии до минимума, но избежать поражения не удалось.