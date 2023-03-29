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01:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Бельгии обыграла Германию во втором матче под руководством Тедеско

Сборная Бельгии в товарищеском матче одержала победу над Германией — 3:2.

Бельгия
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Источник: Reuters

Бельгийцы забили два мяча уже к 10-й минуте встречи. Сначала отличился Янник Феррейра-Карраско, а затем Ромелу Лукаку. Обе голевые передачи на счету Кевина де Брюйне.

В концовке первого тайма немцам удалось сократить отставание в счете благодаря голу Никласа Фуллкруга с пенальти.

Во втором тайме забитым мячом отметился уже сам Де Брюйне. На 87-й минуте Серж Гнабри снова сократил отставание сборной Германии до минимума, но избежать поражения не удалось.

С февраля сборную Бельгии возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. В дебютном матче под его руководством бельгийцы разгромили Швецию (3:0) в первом туре отборочного этапа Евро-2024.

Германия
2:3
Первый тайм: 1:2
Бельгия
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