Аргентина поднимется на первое место в обновленном рейтинге ФИФА
Сегодня, 29 марта, в Аргентине состоялся товарищеский матч, в котором Аргентина на своем поле разгромила команду Кюрасао со счетом 7:0.
АргентинаТоварищеские матчи: календарь
Сегодня, 29 марта, в Аргентине состоялся товарищеский матч, в котором Аргентина на своем поле разгромила команду Кюрасао со счетом 7:0.
Ранее аргентинцы победили Панаму (2:0). Благодаря этим двум победам Аргентина поднимется на 1-е место в обновленном рейтинге ФИФА (журналист Алексис Бласкес).
Обновление рейтинга произойдет 6 апреля. На текущий момент Аргентина идет второй в таблице (1838.38 очка). Лидирует Бразилия — 1840.77.