Аргентина поднимется на первое место в обновленном рейтинге ФИФА

Аргентина поднимется на первое место в обновленном рейтинге ФИФА

Сегодня, 29 марта, в Аргентине состоялся товарищеский матч, в котором Аргентина на своем поле разгромила команду Кюрасао со счетом 7:0.