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12:53 (мск), источник: Sport24

Аргентина поднимется на первое место в обновленном рейтинге ФИФА

Сегодня, 29 марта, в Аргентине состоялся товарищеский матч, в котором Аргентина на своем поле разгромила команду Кюрасао со счетом 7:0.

АргентинаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AP 2022

Ранее аргентинцы победили Панаму (2:0). Благодаря этим двум победам Аргентина поднимется на 1-е место в обновленном рейтинге ФИФА (журналист Алексис Бласкес).

Обновление рейтинга произойдет 6 апреля. На текущий момент Аргентина идет второй в таблице (1838.38 очка). Лидирует Бразилия — 1840.77.

Аргентина
7:0
Первый тайм: 5:0
Кюрасао
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