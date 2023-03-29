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11:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси оформил хет-трик в товарищеском матче с Кюрасао

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Кюрасао в товарищеском матче.

Аргентина
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Источник: AP 2022

Встреча в аргентинском Сантьяго-дель-Эстеро завершилась со счетом 7:0. Хет-трик оформил Лионель Месси (20, 33, 37-я минуты). Первый из голов 35-летнего форварда стал для него 100-м в составе сборной Аргентины, он является лучшим бомбардиром в истории команды. Также мячи забили Николас Гонсалес (23), Энцо Фернандес (35), Анхель Ди Мария (78, с пенальти) и Гонсало Монтиэль (87), впервые отличившийся в составе национальной команды.

Месси, выступающий за французский «Пари Сен-Жермен», рекордные семь раз выигрывал «Золотой мяч». В составе сборной Аргентины он побеждал на Олимпийских играх (2008) и Кубке Америки (2021). В конце февраля Месси стал обладателем награды Международной федерации футбола (ФИФА) лучшему футболисту 2022 года.

Аргентина
7:0
Первый тайм: 5:0
Кюрасао
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