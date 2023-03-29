Месси оформил хет-трик в товарищеском матче с Кюрасао

Встреча в аргентинском Сантьяго-дель-Эстеро завершилась со счетом 7:0. Хет-трик оформил Лионель Месси (20, 33, 37-я минуты). Первый из голов 35-летнего форварда стал для него 100-м в составе сборной Аргентины, он является лучшим бомбардиром в истории команды. Также мячи забили Николас Гонсалес (23), Энцо Фернандес (35), Анхель Ди Мария (78, с пенальти) и Гонсало Монтиэль (87), впервые отличившийся в составе национальной команды.