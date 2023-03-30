Тюкавин: Приезжаю в сборную, чтобы биться за свою страну и флаг. После бана для меня ничего не поменялось

— Вообще не так. Скажу за себя: я молодой, мне двадцать лет. В сборную приезжаю не для того, чтобы просто в ней побыть и послушать Валерия Георгиевича (Карпина) на теориях. А чтобы биться за страну и флаг. Для меня это честь и гордость. После бана для меня ничего не поменялось.