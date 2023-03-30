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13:02 (мск), источник: Sport24

Тюкавин: Приезжаю в сборную, чтобы биться за свою страну и флаг. После бана для меня ничего не поменялось

Нападающий сборной России Константин Тюкавин рассказал о своей мотивации в национальной команде после отстранения от международных турниров.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Многие видят проблему в отсутствии мотивации у игроков.

— Вообще не так. Скажу за себя: я молодой, мне двадцать лет. В сборную приезжаю не для того, чтобы просто в ней побыть и послушать Валерия Георгиевича (Карпина) на теориях. А чтобы биться за страну и флаг. Для меня это честь и гордость. После бана для меня ничего не поменялось.

— То есть играть только товарняки — окей?

— Футболисты никак не могут повлиять на ситуацию. Грустно, конечно, что не играем в официальных турнирах. Но если есть матчи, то нужно выходить и биться, даже если они — товарищеские. Сборная должна жить и собираться. Не представляю наш футбол без сборной России, — заявил Тюкавин в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

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