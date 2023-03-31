Экс-гендиректор «Спартака» Газизов предложил сплотиться вокруг Карпина

«Я всегда надеюсь на главного тренера. Карпин делает выбор, это его видение. Восемь спартаковцев? Он несет за это ответственность, а мы должны вокруг него сплотиться», — приводит слова Газизова «КП Спорт».
Также Газизов отреагировал на критику сборной, которая появилась в последнее время.
«Сейчас много негатива, но не надо на это обращать внимание. Мне, как специалисту, хочется знать, что сборная играет. Наши футболисты должны выступать на зарубежной арене. А то, что у нас чего-то не получается… У нас есть время, чтобы подготовиться и катком проходить по всем, когда нас вернут», — сказал Газизов.
Сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирана (1:1) и победила Ирак в матче в Санкт-Петербурге (2:0).
Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года