Экс-гендиректор «Спартака» Газизов предложил сплотиться вокруг Карпина

«Я всегда надеюсь на главного тренера. Карпин делает выбор, это его видение. Восемь спартаковцев? Он несет за это ответственность, а мы должны вокруг него сплотиться», — приводит слова Газизова «КП Спорт».

«Сейчас много негатива, но не надо на это обращать внимание. Мне, как специалисту, хочется знать, что сборная играет. Наши футболисты должны выступать на зарубежной арене. А то, что у нас чего-то не получается… У нас есть время, чтобы подготовиться и катком проходить по всем, когда нас вернут», — сказал Газизов.