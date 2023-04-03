«Возможно, сыграем с Китаем в следующем году». Дюков — о соперниках сборной России, судействе и Тедеско

После заседания исполкома РФС, на котором были определены ближайшие планы сборной России, корреспонденты «СЭ» взяли эксклюзивное интервью у Александра Дюкова. Глава организации рассказал о вероятных соперниках национальной команды, уровне судейства в РПЛ и о рекомендациях назначить тренером сборной Доменико Тедеско.

«Работаем над тем, чтобы вернуться в европейский футбол». Президент РФС Дюков — об итогах исполкома Заинтересованы в матче с Ираном на территории РФ. Посмотрим на календарь.

— Возможен ли товарищеский матч сборной России против Китая?

— Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций.

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— Какова вероятность снова сыграть с Ираном, но теперь в России?

— Мы провели игру в Тегеране и обсудили возможность проведения ответного матча в России. РФС заинтересован в проведении такого матча — в этом или следующем году. Надо, чтобы планы иранской стороны совпали с нашими, — будем смотреть на календарь.

— Рассматривается ли проведение матчей с командами из Африки?

— Да.

— Довольны ли вы работой Павла Каманцева на посту главы департамента судейства?

— Объективным и важным является такой критерий, как количество неисправленных ключевых ошибок. Если посмотреть на статистику количества неисправленных ошибок за 20 туров прошлого сезона и текущего, мы увидим положительную динамику. В прошлом сезоне было 48 ошибок, если мне не изменяет память, — это 2,4 ошибки за тур. В этом сезоне 35 ошибок — 1,75 за тур.

Это говорит о том, что есть положительная динамика. Да, судьи по-прежнему ошибаются, но ошибки неизбежны. Хотя это и не должно быть оправданием. Мы должны работать над тем, чтобы снижать количество ключевых ошибок, не исправленных ВАР. Наша промежуточная цель — не более чем одна ошибка в среднем за тур.

— Что происходит с молодежной сборной России?

— Пока молодежная команда не собирается, поскольку непонятны перспективы участия этой сборной в каких-либо официальных турнирах. Была проведена жеребьевка на отбор чемпионата Европы, но наша сборная не участвовала в этой жеребьевке. В данный момент у нас есть сборная 2004−2005 годов рождения, которой руководит Иван Шабаров. Эта команда достаточно уверенно выступила в матчах мартовского окна — одержала победу над минским «Динамо». А позднее взяла вверх над сборной Узбекистана, которая на год старше.

Такие результаты говорят о силе этой сборной. Давайте дождемся момента, когда будет больше ясности. Может, эта сборная станет молодежкой. А футболисты 2002−2003 годов, которые выступали под руководством Михаила Галактионова, уже сейчас привлекаются к матчам первой сборной. Они все на карандаше, всех мониторим.

— Зарема Салихова говорила, что предлагала Тедеско на пост главного тренера сборной России. Как развивалась эта история? Она вам предложила — что произошло дальше?

— Тренером был назначен Валерий Карпин.

— Вы никак не рассматривали Тедеско на пост главного тренера?

— Он не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже несущественно.

— Автор предложения связан со «Спартаком»?