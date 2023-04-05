Глава УЕФА заявил, что будет сложно решить вопрос допуска российских команд до конца СВО

ТАСС, 5 апреля. Вопрос с допуском российских клубов и сборных до международных соревнований будет очень сложно решить до окончания специальной военной операции. Об этом в среду заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

«По-моему, пока военные действия не подойдут к концу, будет сложно что-то изменить [в вопросе допуска российских команд до международных турниров]», — сказал Чеферин на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА.