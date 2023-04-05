Глава УЕФА заявил, что будет сложно решить вопрос допуска российских команд до конца СВО
Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года.
Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года.
ТАСС, 5 апреля. Вопрос с допуском российских клубов и сборных до международных соревнований будет очень сложно решить до окончания специальной военной операции. Об этом в среду заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
«По-моему, пока военные действия не подойдут к концу, будет сложно что-то изменить [в вопросе допуска российских команд до международных турниров]», — сказал Чеферин на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в Германии.