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16:35 (мск), источник: ТАСС

Глава УЕФА заявил, что будет сложно решить вопрос допуска российских команд до конца СВО

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года.

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Источник: Reuters

ТАСС, 5 апреля. Вопрос с допуском российских клубов и сборных до международных соревнований будет очень сложно решить до окончания специальной военной операции. Об этом в среду заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

«По-моему, пока военные действия не подойдут к концу, будет сложно что-то изменить [в вопросе допуска российских команд до международных турниров]», — сказал Чеферин на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в Германии.

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