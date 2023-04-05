Глава УЕФА сделал заявление о возвращении россиян на турниры

Глава организации рассказал, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд на соревнования. Он добавил, что в любом случае это решение остается за исполнительным комитетом УЕФА.

Ранее стало известно, что Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА. Он продолжит руководить организацией до 2027 года.