Сборная России сохранила 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола

ТАСС, 6 апреля. Сборная России осталась на 37-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

В активе сборной России 1 495 очков. В марте россияне провели две товарищеские встречи — 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командой Ирана (1:1) в Тегеране, а 26 марта победили сборную Ирака (2:0) в Санкт-Петербурге.