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11:47 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сохранила 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола

Рейтинг возглавила сборная Аргентины.

Аргентина
РоссияЧемпионат мира: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 6 апреля. Сборная России осталась на 37-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

В активе сборной России 1 495 очков. В марте россияне провели две товарищеские встречи — 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командой Ирана (1:1) в Тегеране, а 26 марта победили сборную Ирака (2:0) в Санкт-Петербурге.

Чемпион мира 2022 года сборная Аргентины возглавила рейтинг с 1 840 очками в активе. На второе место поднялась команда Франции (1 838), проигравшая аргентинцам в финальном матче мирового первенства в Катаре. Тройку лучших замыкает сборная Бразилии (1 834), которая возглавляла рейтинг с 31 марта 2022 года.

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