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12:20 (мск), источник: ТАСС

Матыцин рассказал, что не видит необходимости во встрече с Карпиным

Министр спорта России подчеркнул, что всегда открыт для беседы.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

КИРОВСК /Мурманская область/, 9 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в любой момент готов встретиться с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, однако не видит в этом необходимости. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

25 марта Карпин рассказал журналистам, что не держится за место в сборной России. На следующий день Матыцин заявил, что главный тренер сборной является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения, а выражение безразличия является «дорогой в никуда». После этого специалист признался, что жалеет о своих словах, отметив, что стоило выразить свои мысли по-другому.

«Я не вижу необходимости в этом (во встрече — прим. ТАСС), если у него будет желание, то я всегда открыт, — сказал Матыцин. — Я думаю, он понял мою мысль, надеюсь, что он учтет это в работе. Повторюсь, что главный тренер сборной — это великая ответственность, это символ национальной команды, поэтому высказывания, думаю, должны быть соответствующими. Футбол тоже является у нас достаточно ярким видом спорта, государство много инвестирует в него, есть отдельная программа, мне кажется, что и сборная, и клубы должны эту ответственность чувствовать».

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. За время его работы национальная команда провела 12 матчей, одержав в них семь побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев одно поражение. Последние, на данный момент, матчи россияне провели в марте, на выезде сыграв вничью со сборной Ирана (1:1) и обыграв дома команду Ирака (2:0).

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