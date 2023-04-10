На вторых ролях в сборной Казахстана? В чем главная проблема Исламхана после возвращения

Высокая техническая оснащенность Баторика осталась на прежнем уровне и это было трудно растерять, ведь такие качества в нем изначально заложены. Поставленный удар опять же остался при нем, он забил пару красивых мячей на сборах, плюс отличился в игре с «Каспием» со штрафного. Принятие финальных решений в острой фазе атаки опять же остается фирменной чертой игрока.

Но если взглянуть на банальную статистику матчей Исламхана в этом сезоне, мы сразу обнаружим одну тенденцию. Исламхан никогда не был грандиозным атлетом, вся его игра строилась с помощью других навыков. Сложно сказать, повлиял ли прямым образом простой в два года на функциональную подготовку Бауыржана, но зафиксируем факт. На данный момент полузащитник сыграл четыре матча за «Ордабасы» и две игры за сборную — ни в одной из них он не провел на поле все 90 минут.

Магомед Адиев и Александр Седнев очень комплиментарно высказывались о форме Исламхана, но тем менее никто из них пока не давал Исламхану отыграть полный матч. И если на уровне чемпионата Казахстана игрок в среднем проводит 60−70 минут, то в матчах сборной против Словении и Дании Бауыржана дважды выпустили лишь на замену — суммарно он отыграл меньше тайма.

То есть, пока Исламхану трудно выдерживать интенсивность на длинных отрезках даже в играх КПЛ. Это не отнимает того, что Бауыржан по-прежнему способен решать важнейшие эпизоды, но ограничивает его во времени. И это может стать серьезной проблемой для игрока в проекции международных турниров.

За исключением Сан-Марино в этом году сборную ждут матчи достаточно трудные и конкурентные. Поэтому есть риск, что Исламхан так и останется игроком ротации, ведь механизм, построенный Магомедом Адиевым, основан на отличной функциональной готовности, в этой команде нет тех, кто не должен выполнять черновую работу. Именно поэтому в сборной заиграл Рамазан Оразов, а не более тонкий Бауыржан Байтана. По этой же причине при Адиеве крайне важное значение имеют латерали, и большинство из них выглядят очень ярко.

И если природа заложила в Исламхана технический талант, то в плане физических способностей и выносливости она не дала ему такой же объем возможностей. Показательно, что период в «Кайрате» для Исламхана закончился при Алексее Шпилевском — тренере, который требует высокую интенсивность действий в матчах, огромную работу без мяча, акцент на прессинг-действиях. Это не футбол Исламхана.