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17:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном

Как стало известно «СЭ», одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России является Камерун.

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Источник: Спорт-Экспресс

Матч может пройти в России до конца нынешнего года.

В начале апреля президент РФС Александр Дюков допустил проведение матчей с командами из Африки.

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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