Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном
Как стало известно «СЭ», одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России является Камерун.
Как стало известно «СЭ», одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России является Камерун.
Матч может пройти в России до конца нынешнего года.
В начале апреля президент РФС Александр Дюков допустил проведение матчей с командами из Африки.
23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).
С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.