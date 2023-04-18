Сборная России не примет участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом журналистам во вторник заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA, уведомили коллег. У нас есть ряд организационных сложностей, мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Есть ряд вопросов между нами и CAFA, связанных с тем, что большая нагрузка на футболистов, жарко, маленький перерыв между 11-м и 15-м числом», — сказал Митрофанов.

«Чем заменить турнир CAFA? Много с кем ведутся переговоры. Конечно, мы хотим играть», — добавил он.

Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования еще одну азиатскую сборную.