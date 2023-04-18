Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Челси
Реал
00
Футбол. Кубок России
19.04
Акрон
Спартак
Футбол. Кубок России
19.04
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
19.04
ЦСКА
Урал
Футбол. Еврокубки
19.04
Интер
Бенфика
Футбол. Еврокубки
19.04
Бавария
Манчестер Сити
Все события
20:39 (мск), источник: ТАСС

Сборная России не примет участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

По словам генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова, есть ряд организационных сложностей, из-за которых организация была вынуждена отказаться от участия в турнире.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом журналистам во вторник заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA, уведомили коллег. У нас есть ряд организационных сложностей, мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Есть ряд вопросов между нами и CAFA, связанных с тем, что большая нагрузка на футболистов, жарко, маленький перерыв между 11-м и 15-м числом», — сказал Митрофанов.

«Чем заменить турнир CAFA? Много с кем ведутся переговоры. Конечно, мы хотим играть», — добавил он.

Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования еще одну азиатскую сборную.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Восточноазиатская федерация футбола, Федерация футбола Южной Азии и Федерация футбола Западной Азии. В Союзе европейских футбольных ассоциаций, членом которого является РФС, подобная система разделения не действует.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Норвежцы отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян
Вяльбе: буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь