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15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин отреагировал на отказ РФС от участия в Кубке Центральной Азии

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на отказ Российского футбольного союза (РФС) от участия в Кубке Центральной Азии.

Россия
АфганистанТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

«РФС отказался играть турнир с участием сборной Афганистана в частности в июне в Средней Азии. Симптоматично, что рассматривали. А что, поля неизвестно из чего, температура под сорок градусов. Подумали — и отказались. Но думали», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, последний международный матч национальная команда России провела 25 марта в Санкт-Петербурге. Подопечные Валерия Карпина победили сборную Ирака со счётом 2:0. Тремя днями ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирана — игра, проходившая в Тегеране, завершилась со счётом 1:1.

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