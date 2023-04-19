Уткин отреагировал на отказ РФС от участия в Кубке Центральной Азии

«РФС отказался играть турнир с участием сборной Афганистана в частности в июне в Средней Азии. Симптоматично, что рассматривали. А что, поля неизвестно из чего, температура под сорок градусов. Подумали — и отказались. Но думали», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.