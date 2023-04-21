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14:49 (мск), источник: ТАСС

Валерий Карпин: надеемся провести матч летом в России при наших болельщиках

О рисках травм у игроков и возможных товарищеских матчах — в интервью ТАСС.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью ТАСС объяснил, почему национальная команда не выступит в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), а также рассказал о работе над проведением летнего сбора и организации товарищеских матчей.

— Валерий Георгиевич, во вторник РФС сделал заявление после отказа участвовать в чемпионате CAFA. Из него следует, цитирую, что «решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды». Могли бы озвучить те причины, которые тренерский штаб сборной указал?

— Никаких секретов не открою, тем более что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько. Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр «Спартака» с «Акроном» и «Краснодара» с «Крыльями». То есть часть игроков в любом случае не смогли бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру. Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает. К примеру, после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участие в следующей игре.

— Ну хорошо, допустим, игроки двух клубов будут задействованы в финальном матче Кубка страны. Но можно же вызвать из других клубов, раз уж в последнее время состав сборной является экспериментальным.

— Да, конечно, мы опять с удовольствием вызвали бы молодых и неопытных, но, как мы видим, до них никому нет дела — всем нужен результат здесь и сейчас (улыбается).

— Критики решения о неучастии в турнире CAFA полагают, что в силу понятных причин сборной России не стоило отказываться от приглашения — особого выбора у нас сейчас нет.

— Выбор действительно не велик, но это не значит, что стоит жертвовать здоровьем игроков, лишать их возможности провести полноценный отпуск. Тем более это не официальные матчи, а товарищеский турнир. Вот если бы участие в турнире стало частью подготовки к официальным матчам, тогда, возможно, стоило бы и рискнуть. Кстати, хотел бы выразить благодарность всем клубам, которые в текущей ситуации отпускают игроков в расположение сборной. Несмотря на все риски по травмам и неофициальный статус наших матчей.

— В 2022 году летний сбор национальной команды был как раз отменен по похожей причине. Вы тогда объяснили, что после окончания сезона лучше предоставить игрокам отдых, раз у сборной России нет возможности провести официальные матчи. Возможна ли отмена сбора и сейчас?

— В нашей ситуации все возможно, но руководство РФС делает все необходимое для проведения товарищеских матчей в ближайшие окна календаря Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе и в июньское. Надеемся, переговоры приведут к успеху и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России, при наших болельщиках.

Ну и в целом не стал бы сравнивать прошлогоднюю ситуацию с текущей. Если помните, решение об отстранении нашей команды из Лиги наций было принято в начале мая 2022 года. Сейчас же у РФС накоплен определенный опыт, который позволяет надеяться, что июньский сбор состоится.

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