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17:18 (мск), источник: Sport24

Сборная Украины в июне проведет товарищеский матч с командой Германии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем официальном сайте сообщила об организации товарищеского матча сборной Украины с командой Германии.

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Источник: Reuters

Встреча состоится 12 июня 2023 года. Матч пройдет в Бремене, на стадионе «Везерштадион». Деньги, вырученные с продажи билетов на матч с Украиной, пойдут в фонд Немецкого футбольного союза, который помогает людям, пострадавшим за время СВО (формулировка отредактирована согласно законодательству РФ — прим.).

«Футбольное общество Украины благодарно нашим немецким друзьям за то, что этот матч будет носить статус благотворительного, а вырученные средства Немецкий футбольный союз планирует потратить на поддержку украинцев.

Также хочется сказать слова благодарности за ту серьезную поддержку, которая уже оказана Украине! Для УАФ и национальной команды Украины проведение 1000-го матча в истории сборной Германии станет почетной миссией. Ценим нашу дружбу и благодарны за поддержку!» — заявил президент УАФ Андрей Павелко.

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