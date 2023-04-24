Сборная Украины в июне проведет товарищеский матч с командой Германии

Встреча состоится 12 июня 2023 года. Матч пройдет в Бремене, на стадионе «Везерштадион». Деньги, вырученные с продажи билетов на матч с Украиной, пойдут в фонд Немецкого футбольного союза, который помогает людям, пострадавшим за время СВО (формулировка отредактирована согласно законодательству РФ — прим.).



«Футбольное общество Украины благодарно нашим немецким друзьям за то, что этот матч будет носить статус благотворительного, а вырученные средства Немецкий футбольный союз планирует потратить на поддержку украинцев.



Также хочется сказать слова благодарности за ту серьезную поддержку, которая уже оказана Украине! Для УАФ и национальной команды Украины проведение 1000-го матча в истории сборной Германии станет почетной миссией. Ценим нашу дружбу и благодарны за поддержку!» — заявил президент УАФ Андрей Павелко.