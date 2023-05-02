Талант из «Актобе» и открытие «Астаны». Кто из игроков рискует выпасть из сборной Казахстана

Сразу отметим, что мы исходили из состава, который вызывался на мартовские матчи сборной Казахстана против Словении и Дании.

Начнем с обороны. Во вратарской бригаде пока очень неустойчивый статус у Бекхана Шайзады. В «Ордабасы» по-прежнему не определились с первым номером, поэтому местный воспитанник Шайзада теперь играет попеременно с пришедшим из «Тараза» Мухаммеджаном Сейсеном. Стоит сказать, что и Сейсен, будучи кандидатом в сборную, не выглядит на сто процентов убедительно. С одной стороны, как Шайзада, так и Сейсен, в сборной скорее рассматриваются в качестве третьего выбора после Игоря Шацкого и Стаса Покатилова, поэтому кого-то из них так или иначе могут вызвать. Однако есть и другой вариант — вытеснить того же Шайзаду из сборной способен вратарь «Кайрата» Данил Устименко. Да, нельзя сказать, что «кайратовец» заметно превосходит кого-либо из шымкентских коллег, но он все-таки первый номер в алматинском клубе, то есть играет постоянно и в целом на роль третьего вратаря в сборной должен как минимум рассматриваться.

Среди защитников нет явного аутсайдера, но могут ротировать тех, кто в обойме. В частности, среди них Талгат Кусяпов. Пока «Каспий» окончательно не наладил игру и результаты, это не идет на пользу в том числе Кусяпову. Логично, если заменой представителю команды-аутсайдера станет игрок из клуба — лидера сезона. Таковым является центрбек «Кызыл-Жара» Бекзат Шадманов. Он удачно вписался в концепцию игры Али Алиева и держит соответствующий уровень. Если Шадманов продолжит в том же духе, то как минимум на него должны обратить внимание в тренерском штабе сборной.

После яркого старта сезона и вдохновенных игр в марте тяжелые будни настали для атакующего полузащитника «Астаны» Владислава Прокопенко. В апреле из четырех матчей КПЛ он вышел всего в двух, да и то лишь на замену, суммарно проведя на поле 30 минут. Одной из причин сократившегося игрового времени Прокопенко является приход новичков, и в частности Эльхана Астанова. Экс-лидер «Ордабасы» постепенно набирает обороты в столице, и выходит так, что Астанов может вытеснить Прокопенко не только из состава «Астаны», но и в том числе из сборной. При этом в проекции сборной альтернатива Прокопенко есть и в другом клубе — «Кайрате». Там расцвел 23-летний Андрей Ульшин, в апреле очередной воспитанник алматинского клуба выдал несколько ярких перфомансов, включая очень качественный матч против «Астаны».

Наконец, в атаке есть сложности почти у всех, но наиболее уязвимыми выглядят два кандидата. Абылайхан Жумабек на стадии адаптации в «Актобе», там он пока лишь игрок ротации, поэтому апрель получился для него крайне скудным на голевые действия — в шести матчах Кубка и чемпионата у форварда лишь один ассист. Заменить его может столь же молодой форвард «Аксу» Мирас Турлыбек. Даже будучи в скрипящем механизме Руслана Костышина, 21-летний Турлыбек выжал три гола в семи матчах КПЛ и на днях оформил дубль в кубковом матче с «Тоболом».