Марсело Бьелса возглавит сборную Уругвая по футболу

Контракт будет рассчитан до чемпионата мира 2026 года. Бьелса сменит на посту главного тренера национальной команды Диего Алонсо, под руководством которого сборная не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Единственное, чего не хватает, — это подписи. Его (Бьелсы) жизненная философия высоко ценится всеми игроками, которые прошли через работу с ним. Наследие, которое он оставляет, также является одной из желательных характеристик для AUF. В его работе царит культ деталей, который не допускает коротких путей для достижения поставленных целей. Мы приглашаем человека, который оставит нам наследие, выходящее за рамки 90 минут матча», — цитирует Касалеса Ассошиэйтед Пресс.

Последним местом работы Бьелсы был «Лидс», которым он руководил с 2018 по 2022 год. Специалист помог команде победить во второй по силе лиге чемпионата Англии и вернуться в Премьер-лигу.