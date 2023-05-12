Россия завершит сезон-2022/23 на 18-м месте в рейтинге УЕФА

Отмечается, что согласно документам Ассоциации европейских клубов (ECA), такая позиция в таблице коэффициентов позволит стране в сезоне 2024/25 делегировать чемпионам страны проход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, второму месту — в первый раунд квалификации Лиги Европы и третьей команде и победителю национального Кубка — во второй раунд квалификации Лиги конференций.

Согласно расчетам Metaratings.ru, по итогам сезона 2023/24 при наихудшем сценарии Россия может опуститься на 27-е место. Квоты по турнирам не поменяются в сравнении с 18-м, но путь придется начинать с более ранних отборочных раундов.