Экс-игрок «Зенита» Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии

«После долгих раздумий с большим количеством эмоций я решил завершить карьеру на международном уровне. Было большой гордостью представлять свою страну последние 15 лет. Сейчас мне важно уделять больше времени семье и сосредоточиться на клубе. Благодарю всех людей, которые помогли мне выступать в футболке сборной», — написал Витсель в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).