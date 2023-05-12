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21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок «Зенита» Витсель завершил карьеру в сборной Бельгии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Полузащитник испанского «Атлетико» Аксель Витсель объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии по футболу.

Бельгия
Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

«После долгих раздумий с большим количеством эмоций я решил завершить карьеру на международном уровне. Было большой гордостью представлять свою страну последние 15 лет. Сейчас мне важно уделять больше времени семье и сосредоточиться на клубе. Благодарю всех людей, которые помогли мне выступать в футболке сборной», — написал Витсель в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Витселю 34 года, за сборную Бельгии он провел 130 матчей, забил 12 голов, отдал восемь результативных передач и помог национальной команде завоевать бронзовые медали чемпионата мира 2018 года, который прошел в России. На клубном уровне Витсель с 2012 по 2016 годы представлял петербургский «Зенит», с которым по выиграл чемпионат и Кубок России и дважды — Суперкубок страны.

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