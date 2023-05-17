Обамеянг объявил о возобновлении карьеры в сборной Габона
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о возобновлении карьеры в сборной Габона, сообщает Reuters.
Габон
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о возобновлении карьеры в сборной Габона, сообщает Reuters.
По словам Обамеянга, на такое решение его вдохновил президент страны Али Бонго Ондимба.
В прошлом мае Обамеянг объявил о завершении карьеры в сборной после 72 матчей и 30 голов.
Сейчас Габон борется за выход в финальную часть Кубка Африканских наций, который пройдет в следующем январе.