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11:14 (мск), источник: Sport24

Обамеянг объявил о возобновлении карьеры в сборной Габона

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг объявил о возобновлении карьеры в сборной Габона, сообщает Reuters.

Габон
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Источник: Reuters

По словам Обамеянга, на такое решение его вдохновил президент страны Али Бонго Ондимба.

В прошлом мае Обамеянг объявил о завершении карьеры в сборной после 72 матчей и 30 голов.

Сейчас Габон борется за выход в финальную часть Кубка Африканских наций, который пройдет в следующем январе.

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