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20:56 (мск), источник: Sport24

Юношеская сборная России U17 по футболу сыграет на Кубке БРИКС в Бразилии

Юношеская сборная России, составленная из игроков 2006 года рождения, примет участие в международном турнире, который пройдет с 27 мая по 2 июня. Кроме сборной U17 и петербургского «Зенита» в Сан-Паулу сыграют «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьональ», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго».

Россия
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Источник: Sport24

Участники будут разбиты на две группы и проведут на предварительном этапе по три матча по круговой системе. Команды, занявшие первые места, в полуфиналах сыграют со вторыми командами из параллельной группы. Финал состоится 2 июня.

Перед турниром российская команда проведет четырехдневный сбор на базе в Новогорске, который стартует в воскресенье. В Бразилию сборная отправится в среду, 24 мая.

Состав сборной России U17.

Вратари: Егор Бесаев (ЦСКА Москва), Данил Ладоха («Краснодар»).

Защитники: Богдан Мацола, Кирилл Ларионов (оба — «Краснодар»), Герман Уткин, Максим Жуков (оба — ЦСКА Москва), Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Никита Бабакин («Ростов» Ростов-на-Дону), Николай Придава («Чертаново» Москва), Кирилл Волков («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Андрей Ивлев («Факел» Воронеж), Виктор Окишор, Дмитрий Александров, Максим Майоров (все — «Динамо» Москва), Станислав Топинка («Локомотив» Москва), Александр Вакулич, Никита Савин (оба — ЦСКА Москва), Арсений Попушой («Краснодар»), Вадим Пастушков («Спартак» Москва), Иван Бобёр («Крылья Советов» Самара).

Нападающие: Кирилл Чебураков («Ростов» Ростов-на-Дону), Артём Корнеев («Локомотив» Москва).

Календарь матчей Кубка БРИКС (время московское).

27 мая (суббота). 1-й тур.

15:00. «Атлетико Жувентус» — «Зенит».

15:00. «Фламенго» — «Сантос».

16:00. «Палмейрас» — Россия.

17:30. «Коринтианс» — «Насьональ».

29 мая (понедельник). 2-й тур.

20:00. «Атлетико Жувентус» — «Коринтианс».

20:00. «Палмейрас» — «Фламенго».

21:30. «Зенит» — «Насьональ».

21:30. Россия — «Сантос».

31 мая (среда). 3-й тур.

16:00. «Атлетико Жувентус» — «Насьональ».

17:30. «Коринтианс» — «Зенит».

20:30. «Сантос» — «Палмейрас».

21:30. Россия — «Фламенго».

1 июня (четверг). Полуфиналы.

1 место группы А — 2 место группы B.

1 место группы B — 2 место группы A.

2 июня (пятница). Финал.

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