Юношеская сборная России U17 по футболу сыграет на Кубке БРИКС в Бразилии

Участники будут разбиты на две группы и проведут на предварительном этапе по три матча по круговой системе. Команды, занявшие первые места, в полуфиналах сыграют со вторыми командами из параллельной группы. Финал состоится 2 июня.
Перед турниром российская команда проведет четырехдневный сбор на базе в Новогорске, который стартует в воскресенье. В Бразилию сборная отправится в среду, 24 мая.
Состав сборной России U17.
Вратари: Егор Бесаев (ЦСКА Москва), Данил Ладоха («Краснодар»).
Защитники: Богдан Мацола, Кирилл Ларионов (оба — «Краснодар»), Герман Уткин, Максим Жуков (оба — ЦСКА Москва), Георгий Тихомиров («Динамо» Москва), Никита Бабакин («Ростов» Ростов-на-Дону), Николай Придава («Чертаново» Москва), Кирилл Волков («Локомотив» Москва).
Полузащитники: Андрей Ивлев («Факел» Воронеж), Виктор Окишор, Дмитрий Александров, Максим Майоров (все — «Динамо» Москва), Станислав Топинка («Локомотив» Москва), Александр Вакулич, Никита Савин (оба — ЦСКА Москва), Арсений Попушой («Краснодар»), Вадим Пастушков («Спартак» Москва), Иван Бобёр («Крылья Советов» Самара).
Нападающие: Кирилл Чебураков («Ростов» Ростов-на-Дону), Артём Корнеев («Локомотив» Москва).
Календарь матчей Кубка БРИКС (время московское).
27 мая (суббота). 1-й тур.
15:00. «Атлетико Жувентус» — «Зенит».
15:00. «Фламенго» — «Сантос».
16:00. «Палмейрас» — Россия.
17:30. «Коринтианс» — «Насьональ».
29 мая (понедельник). 2-й тур.
20:00. «Атлетико Жувентус» — «Коринтианс».
20:00. «Палмейрас» — «Фламенго».
21:30. «Зенит» — «Насьональ».
21:30. Россия — «Сантос».
16:00. «Атлетико Жувентус» — «Насьональ».
17:30. «Коринтианс» — «Зенит».
20:30. «Сантос» — «Палмейрас».
21:30. Россия — «Фламенго».
1 июня (четверг). Полуфиналы.
1 место группы А — 2 место группы B.
1 место группы B — 2 место группы A.