Сборная Казахстана по футболу получила форму с эксклюзивным дизайном

Источник: https://vk.com/kff_team

Комплекты произведены при участии УЕФА и разработаны компанией Errea Sport в рамках программы поддержки по экипировке. Она была согласованна между Казахстанской федерацией футбола и УЕФА в прошлом году. Особенностью этого соглашения является возможность разработки индивидуального дизайна экипировки, отражающего национальную идентичность.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t_Z1Zp1wTxE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вся представленная экипировка прошла сертификацию по стандарту «100 OEKO-TEX», который устанавливает очень строгие требования к отсутствию вредных для здоровья веществ.

Комплекты игровой формы представлены в трех вариантах: домашнем (желтый), гостевом (синий) и резервном (черный). Дизайн экипировки разработан совместно с крупной спортивной дизайнерской компанией Казахстана — Creeon, с участием специалистов из Errea Sport. Особое внимание уделялось мнению болельщиков, которые приняли участие в голосовании и выбрали изображения национальной символики и идентичности казахского народа.

Сборная Казахстана сыграет свои первые матчи в новой футбольной экипировке в июне 2023 года против сборных Сан-Марино и Северной Ирландии.