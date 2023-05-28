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10:50 (мск), источник: ТАСС

Сборная России стартовала с победы на юношеском футбольном турнире в Бразилии

Спортсмены выступают на Кубке БРИКС.

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Источник: РИА "Новости"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Юношеская сборная России по футболу начала с победы свое выступление на Кубке БРИКС. В субботу российские спортсмены со счетом 2:0 обыграли воспитанников клуба «Фламенго» из города Гуарульюс, штат Сан-Паулу.

Голы забили Станислав Топинка (12-я минута) и Виктор Окишор (72). В следующем матче российские футболисты 29 мая сыграют с «Насьоналем», а 31 мая — с «Коринтиансом». По итогам трех матчей определятся участники полуфинальных пар.

«Команда приехала мотивированная, заряженная на победу. Во-первых, сам турнир достаточно интересный, необычный. А в связи с имеющимися ограничениями на участие в официальных соревнованиях он стал для нас своего рода глотком свежего воздуха», — сказал в беседе с ТАСС пресс-секретарь юношеской сборной Никита Лукьянов.

Несмотря на то, что на уровне национальной команды на этом юношеском турнире представлена только Россия (в нем также участвуют шесть бразильских клубов и санкт-петербургский «Зенит»), ребята серьезно относятся к своим соперникам, отметил Лукьянов. «Бразилия — футбольная Мекка. И пусть мы играем не со сборной, но нельзя недооценивать силу бразильского футбола, что и продемонстрировал первый матч», — сказал он, уточнив, что почти до самого конца игры перевес российской команды был минимальным.

Поддержать российских спортсменов на стадион в Гуарульюсе пришли проживающие здесь соотечественники и сотрудники российского Генерального консульства в Сан-Паулу. Генеральный консул РФ Владимир Токмаков вместе с мэром города Густаво Энриком Костой перед началом матча вышли в центральный круг и дали символический старт соревнованиям, разыграв мяч.

По завершении игры спортсмены поблагодарили группу поддержки. «Ребятам было очень приятно ощущать поддержку, благодаря которой матч получился почти домашним, — сказал пресс-секретарь сборной. — Рассчитываем, конечно, на победу, нам по статусу положено — мы единственная сборная. Но соперники не только сильные и талантливые, но и незнакомые».

О турнирах

Несмотря на отсутствие у турнира официального статуса и юный возраст игроков, матчи вызывают интерес у местных жителей, о чем свидетельствует не только присутствие болельщиков на трибунах, но и то, что для освещения соревнований аккредитовались представители около 10 СМИ — как местных телеканалов, радиостанций и печатных изданий, так и федеральных спортивных новостных ресурсов. Субботние игры — матч сборной России с «Фалменго» и игру «Зенита» с «Палмейрасом» — транслировали в прямом эфире на YouTube с комментариями из репортерских кабинок. «Ребята были приятно удивлены таким вниманием, с удовольствием отвечали на вопросы», — рассказал Лукьянов.

По его мнению, организаторы турнира подошли к нему обстоятельно и сделали все «по-взрослому». На построение команд в центре поля перед игрой на газон вынесли национальные флаги, прозвучали гимны России и Бразилии.

Участие российских юношей в футбольном турнире на южноамериканском континенте является своего рода возобновлением традиций, заявил Лукьянов. «Сборная СССР в 1960-е годы не раз выезжала в Латинскую Америку — Мексику, Бразилию, — в том числе в те же места, где мы сейчас, — напомнил он. — Бразильские клубы к нам тоже приезжали играть матчи время от времени. Ну и сборная Бразилии с Пеле играли в Лужниках в 1965 году».

Ранее нынешний состав юношеской сборной России по футболу уже выступал на международных соревнованиях. «Они хорошо проявили себя на международном турнире в Хорватии в 2021 году, где заняли второе место, имеют в своем активе победу над сверстниками из Испании», — отметил Лукьянов, не исключив, что в будущем сезоне некоторые футболисты будут играть в составе клубов, выступающих в Мир — Российской премьер-лиге.

Что касается перспектив организации подобного международного турнира в России, то, по словам Лукьянова, Российский футбольный союз окажет всестороннюю поддержку такой инициативе, если будет принято решение о ее реализации. «Это уже третьи для нас футбольные соревнования под эгидой БРИКС, но сами мы таких еще не проводили», — добавил пресс-секретарь.

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