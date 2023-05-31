Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Жирона
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
28.05
Хетафе
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Рома
Все события
00:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Если кто-то считает, что отмена сбора связана с нашим штабом, то сильно заблуждается

Ситуацию с переносом товарищеских матчей национальной команды с июня на осень «СЭ» прокомментировал ее главный тренер.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Сборная в июне не сыграет. Каково ваше отношение к этому факту?

— С пониманием отнесся к ситуации. Конечно, тренерскому штабу и игрокам хотелось бы вновь собраться, провести один или два матча. В РФС уже подтвердили, что сорвалась игра с Камеруном — с крепким соперником, принимавшим участие в недавнем чемпионате мира. Но в связи с невозможностью сыграть хотя бы одну встречу решение по отмене сбора считаю разумным.

— Почему вы не настояли на том, чтобы команда собралась, потренировалась и, как мы говорим два года, показала, что жива?

— Показывать, что мы есть, нужно в естественных условиях, проводя товарищеские матчи. Собираться только для того, чтобы напомнить о себе? У вас самих, журналистов, после такого возникнет к тренерскому штабу еще больше вопросов.

— Не кажется ли вам, что отдыхать нашим футболистам не особо надо, а сборную можно было бы привезти в какой-нибудь город и организовать там товарищескую игру между первым и вторым составом?

— Во-первых, отдыхать обязательно нужно! Хотя бы для того, чтобы не получать травм и полноценно подготовиться к новому сезону. Во-вторых, нашему штабу междусобойчик между первым и вторым составом даст не такую полезную информацию, как, например, предполагаемая игра с Камеруном. Повторю: в нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и турнирам, РФС и тренеры сборной разумно решили отменить сбор.

— Не кажется ли вам, что зря отказались от участия в Кубке ЦАФА?

— Нет, не кажется. Минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов. Это и неудобные сроки, и условия — погода и искусственное покрытие стадиона в том же Бишкеке, где мы уже выступали в прошлом году, а по итогам той встречи с Киргизией пять футболистов нашей команды не смогли принять участие в следующем матче.

— Вы не боитесь критики тех, кто говорит, что вы продлили контракт со сборной, а по факту она не собирается?

— Во-первых, критики никогда не боялся. А, во-вторых, она может быть еще и полезна — если в ней есть логика и аргументация. Если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, а не с политической ситуацией, то он сильно заблуждается.

Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь