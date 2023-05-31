Сборная России сдала матч в плей-офф чемпионата мира. Сколько футболистам заплатили за это?

Футболист и тренер Александр Пискарев должен быть известен болельщикам «Спартака», следившим за клубом еще во времена СССР. В 70-е он два раза подряд становился главным бомбардиром красно-белых, побеждал в Кубке и выигрывал серебряные комплект медалей советского чемпионата.

За главную национальную команду СССР нападающий так и не поиграл. Зато отличался в составе молодежной сборной. Как игрок он брал «серебро» молодежного Евро в 1971-м. Жизнь Пискарева вообще была плотно связана с юниорскими командами. После окончания карьеры футболиста он провел почти 15 лет, возглавляя юношеские и молодежные сборные СССР и России.

Под руководством Пискарева советская молодежка в 1987-м выиграла чемпионат мира. А всего через шесть лет, в 1993-м, национальная команда уже другого возраста жестко подставила своего главного тренера.

Но сразу он об этом даже не узнал.

На мировом первенстве среди команд, составленных из игроков не старше 20 лет, сборная России стартовала уверенно. В групповом этапе российская молодежь победила Камерун и Колумбию, уступила Австралии, но все равно вышла в плей-офф с первого места. В четвертьфинале нашей сборной досталась не самая устрашающая Гана, так что все шансы побороться за следующий раунд у россиян были.

Но сборная России внезапно для многих отлетела вообще без шансов — 0:3.

Спустя какое-то время стали всплывать нехорошие подробности, касающиеся той встречи. «Вокруг команды крутились околофутбольные дельцы. В итоге несколько моих партнеров по команде поставили в тотализаторе на победу Ганы и благополучно проиграли 0:3. Потом увезли домой телевизоры, видеомагнитофоны, аппаратуру, хотя суточных было долларов 20. Сам я в матче с Ганой остался в запасе и узнал об этой истории только через полгода», — рассказывал член той сборной и бывший футболист «Локо» Евгений Харлачев.

Александр Пискарев о произошедшем в команде был не в курсе:

«Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву — и мне говорят: “Что ж твои игру отдали?” — “Как отдали? Кому?!”.

Совершенно верно[, сообщил об этом мне Борис Игнатьев.] Прихожу домой, ставлю кассету… Гляжу — Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков — это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут… До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд!

Моя реакция? Поражен. Раздавлен«, — вспоминал тренер для “СЭ”.

Пискарев не планировал поднимать шумиху в связи с этим делом. Однако футболисты сделали это за него:

«Никому звонить не стал! Что доказывать? Только Боре Игнатьеву набрал: “Что-то в твоих словах есть”. Обвинять кого-то конкретно не хотелось. А потом посыпались новости. Петров в “Локомотиве” поддал и начал выкладывать подробности. Я Ананко спрашиваю — он говорит: “Нет! Михалыч, ничего не было!” Задаю вопрос другому футболисту — тот отвечает: “Да, мы собрались все вместе и решили…”.

Я одного понять не могу: как до них не дошло, что деньги-то поганые они еще заработают в клубах — а чемпионата мира ни у кого может не быть?! Эти матчи не повторятся — ты должен сыграть как никогда! Что их заставило? Совести у них нет. За деньги продать такой матч! На хрен они вам нужны? Прошло 30 лет — а история выплывает и выплывает".

Что заставило футболистов так поступить, рассказывал футбольный агент Владимир Абрамов. В своей книге он писал, что сдавшие матч игроки получили по 2 тысячи долларов.

Для сравнения — РФС платил за выход из группы на ЧМ 300 долларов. Еще 100 футболисты получили бы, если бы прошли Гану. С исключительно финансовой точки зрения выгода была очевидна.

Впрочем, есть мнение, что на самом деле никакого договорняка в 1993-м и не было. Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил в интервью Sport24:

«Сдали матч Гане? Это бред. Как можно на чемпионате мира сдать игру? Это невозможно. Очень глупо об этом говорить и обсуждать какие-то мифические покупные матчи».