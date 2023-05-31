Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи отбора на Евро-2024

Источник: КФФ

Объявление состава впервые в истории сборной Казахстана прошло в эфире телеканала Qazsport. Данная практика уже существует в топ-странах Европы и мира.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Данил Устименко («Кайрат») и Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Александр Марочкин («Тобол»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов (все — «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Алибек Касым («Актобе»), Лев Скворцов («Химки», Россия), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия) и Еркин Тапалов («Кызыл-Жар»).

Полузащитники: Исламбек Куат, Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов (все — «Астана»), Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Рамазан Оразов («Тобол»), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба — «Актобе») и Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия).

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба — «Астана»), Артур Шушеначев, Вячеслав Швырев (оба — «Кайрат»).

Отметим, что в расширенный список, который был представлен ранее, первоначально вошли 34 футболиста.

Напомним, в июне сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2024 проведет два матча на выезде. 16 июня подопечные Адиева сыграют против Сан-Марино. Игра состоится в городе Парма (Италия), начало игры — в 00:45 по времени Астаны.