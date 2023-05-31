Стали известны составы соперников по ретроматчу с участием «Зенита» и сборной России

Стали известны составы соперников по ретроматчу с участием «Зенита» и сборной России

Российский футбольный союз назвал составы команд ретроматча с участием «Зенита» и сборной России образца 2008 года. Об этом со ссылкой на источник в РФС сообщает «РИА Новости Спорт».