«Сборная России по футболу должна существовать»: Черчесов — о санкциях против РФС

В феврале прошлого года российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

— Сборная России не будет проводить товарищеские матчи после завершения сезона. На ваш взгляд, это правильно?

— Не готов ответить. Это вопрос, который надо просчитывать. Ответ будет слишком голословным.

— А в целом сборная должна существовать сейчас?

— Думаю, да. Все‑таки, это сборная. Понятно, ситуация неприятная. Советов я давать не хочу, потому что это неправильно, а ситуативно надо находить правильный выход, что РФС и делает, — заявил Черчесов в интервью «Матч ТВ».