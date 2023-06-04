«Сборная России по футболу должна существовать»: Черчесов — о санкциях против РФС
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о необходимости собирать сборную России, несмотря на отсутствие официальных матчей.
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о необходимости собирать сборную России, несмотря на отсутствие официальных матчей.
В феврале прошлого года российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.
— Сборная России не будет проводить товарищеские матчи после завершения сезона. На ваш взгляд, это правильно?
— Не готов ответить. Это вопрос, который надо просчитывать. Ответ будет слишком голословным.
— А в целом сборная должна существовать сейчас?
— Думаю, да. Все‑таки, это сборная. Понятно, ситуация неприятная. Советов я давать не хочу, потому что это неправильно, а ситуативно надо находить правильный выход, что РФС и делает, — заявил Черчесов в интервью «Матч ТВ».
Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда вышла в ¼ финала на чемпионате мира-2018.