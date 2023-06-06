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10:21 (мск), источник: Sport24

Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч, посвященный борьбе против расизма

Сборные Испании и Бразилии проведут товарищескую игру, посвященную борьбе против расизма, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Испания
БразилияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AP 2022

Матч пройдет в марте 2024 года в Испании. Решение о проведении встречи было принято президентом RFEF Луисом Рубалесом и главой Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Эднальдо Родригесом в том числе в связи с расистскими оскорблениями в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, которым он подвергся в матче 35-го утра Ла Лиги с «Валенсией».

«Оба лидера поняли, что это прекрасная возможность укрепить связи и единогласно выступить против насилия в футболе, проведя эту дружескую встречу», — говорится в заявлении RFEF.

Испания и Бразилия проведут 10-й очный матч. В предыдущих 9 европейская команда одержала 2 победы, южноамериканская — 5.

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