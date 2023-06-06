Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч, посвященный борьбе против расизма

Матч пройдет в марте 2024 года в Испании. Решение о проведении встречи было принято президентом RFEF Луисом Рубалесом и главой Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Эднальдо Родригесом в том числе в связи с расистскими оскорблениями в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, которым он подвергся в матче 35-го утра Ла Лиги с «Валенсией».