Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч, посвященный борьбе против расизма

Матч пройдет в марте 2024 года в Испании. Решение о проведении встречи было принято президентом RFEF Луисом Рубалесом и главой Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Эднальдо Родригесом в том числе в связи с расистскими оскорблениями в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, которым он подвергся в матче 35-го утра Ла Лиги с «Валенсией».
«Оба лидера поняли, что это прекрасная возможность укрепить связи и единогласно выступить против насилия в футболе, проведя эту дружескую встречу», — говорится в заявлении RFEF.
Испания и Бразилия проведут 10-й очный матч. В предыдущих 9 европейская команда одержала 2 победы, южноамериканская — 5.