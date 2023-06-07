Чемпион Европы по футболу получил вызов в сборную Казахстана после смены гражданства

На предстоящем УТС национальной команды Зуев заменит Аслана Дарабаева, не успевшего восстановиться от травмы.

Зуев родился 26 июня 1996 года в Костанае и является воспитанником футбольной школы «Тобола». За свою карьеру выступал в таких клубах, как «Спартак» (Москва), «Ростов», «Рубин» и «Химки». Завершившийся сезон чемпионата России полузащитник провел в самарских «Крыльях Советов».

Зуев регулярно вызывался в юношеские, а также молодежную сборные России. Становился победителем Евро-2013 до 17 лет в составе российской команды, отыграв все пять матчей на турнире.

В 2017-м был чемпионом России в составе московского «Спартака».