Чемпион Европы по футболу получил вызов в сборную Казахстана после смены гражданства
Воспитанник костанайской школы футбола Александр Зуев получил казахстанское гражданство и вызов в национальную сборную, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.
Воспитанник костанайской школы футбола Александр Зуев получил казахстанское гражданство и вызов в национальную сборную, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.
На предстоящем УТС национальной команды Зуев заменит Аслана Дарабаева, не успевшего восстановиться от травмы.
Зуев родился 26 июня 1996 года в Костанае и является воспитанником футбольной школы «Тобола». За свою карьеру выступал в таких клубах, как «Спартак» (Москва), «Ростов», «Рубин» и «Химки». Завершившийся сезон чемпионата России полузащитник провел в самарских «Крыльях Советов».
Зуев регулярно вызывался в юношеские, а также молодежную сборные России. Становился победителем Евро-2013 до 17 лет в составе российской команды, отыграв все пять матчей на турнире.
В 2017-м был чемпионом России в составе московского «Спартака».
Напомним, что подопечным Магомеда Адиева предстоит провести две гостевые встречи в рамках отборочного цикла Евро-2024 — 16 июня против Сан-Марино и 19 июня против Северной Ирландии.