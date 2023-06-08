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22:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уругвай обыграл Израиль и вышел в финал молодежного чемпионата мира

Сборная Уругвая победила национальную команду Израиля в полуфинале молодежного чемпионата мира — 1:0.

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Источник: Reuters

В составе южноамериканской сборной на 61-й минуте отличился Андерсон Дуарте.

В финале МЧМ Уругвай встретится с победителем встречи Италия — Южная Корея. Проигравшая сборная сыграет с Израилем в матче за третье место. Игры пройдут 11 июня.

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