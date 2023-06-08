Уругвай обыграл Израиль и вышел в финал молодежного чемпионата мира

В составе южноамериканской сборной на 61-й минуте отличился Андерсон Дуарте.

В финале МЧМ Уругвай встретится с победителем встречи Италия — Южная Корея. Проигравшая сборная сыграет с Израилем в матче за третье место. Игры пройдут 11 июня.