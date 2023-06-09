Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
20:24 (мск), источник: Sport24

Текке, Вьештица, Тимощук, Кержаков, Бухаров и Аленичев сыграют в ретро-матче «Зенит» — сборная России

Стали известны составы петербургского «Зенита» и сборной России, которые сыграют в ретро-матче 15 июня на «Газпром Арене».

Зенит
Россия
Наверх
Источник: fc-zenit.ru

Игра приурочена к 15-летию победы сине-бело-голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

Сборная России: Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Ринат Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Александр Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

«Зенит»: Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Новое откровенное видео Дзюбы слили в соцсети. Утверждают, что он отправлял его украинской любовнице
Как легко понять, какая у девушки грудь — натуральная или силиконовая. Лайфхак для мужчин от Ульяны Тригубчак
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь