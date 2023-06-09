Текке, Вьештица, Тимощук, Кержаков, Бухаров и Аленичев сыграют в ретро-матче «Зенит» — сборная России
Стали известны составы петербургского «Зенита» и сборной России, которые сыграют в ретро-матче 15 июня на «Газпром Арене».
Игра приурочена к 15-летию победы сине-бело-голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.
Сборная России: Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Ринат Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Александр Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев.
Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.
«Зенит»: Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров.
Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов.
Об этом сообщается на официальном сайте РФС.