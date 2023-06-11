Сборная России по футболу проведет осенью два матча

«Последнее слово [при решении отменить летний сбор] было за президентом РФС, главным тренером и другими членами исполкома, с которыми обсуждали этот вопрос. Мы нашли двух спарринг-партнеров, но были готовы играть только 20 июня — в последний день окна для игр сборных. Собирать команду, чтобы сыграть один матч, в то время как игроки третьего числа уже ушли в отпуск, было бы неправильно со спортивной точки зрения. Согласились, что, к сожалению, в это окно сборная не сыграет», — рассказал Митрофанов.