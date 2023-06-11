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21:18 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу проведет осенью два матча

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России во время осеннего сбора проведут две товарищеские игры. Об этом журналистам сообщил в воскресенье генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Митрофанов рассказал, что российская команда в сентябре на выезде сыграет со сборной Катара. 30 мая РФС сообщил об отмене летнего сбора национальной сборной.

«Последнее слово [при решении отменить летний сбор] было за президентом РФС, главным тренером и другими членами исполкома, с которыми обсуждали этот вопрос. Мы нашли двух спарринг-партнеров, но были готовы играть только 20 июня — в последний день окна для игр сборных. Собирать команду, чтобы сыграть один матч, в то время как игроки третьего числа уже ушли в отпуск, было бы неправильно со спортивной точки зрения. Согласились, что, к сожалению, в это окно сборная не сыграет», — рассказал Митрофанов.

«В сентябре будут две игры, второго соперника уже подбираем», — подчеркнул генсек РФС.

Предыдущие матчи российская сборная провела в марте против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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