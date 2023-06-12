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22:21 (мск), источник: Sport24

Сборная Украины в дебютном матче Реброва сыграла вничью с Германией, ведя в счете 3:1

Сборные Германии и Украины сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе в Бремене, завершилась со счетом 3:3.

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На 6-й минуте Никлас Фюллькруг вывел немцев вперед, На 18-й минуте счет сравнял Виктор Цыганков, а спустя 5 минут Антонио Рюдигер отправил мяч в свои ворота. На 56-й минуте Цыганков оформил дубль. Хозяева сумели сократить разрыв в счете до минимального на 83-й минуте, когда отличился Кай Хаверц. В компенсированное время Йозуа Киммих счет сравнял, установив окончательный результат на табло.

Для сборной Украины эта была дебютная игра под руководством нового главного тренера Сергея Реброва.

Сборная Германии сегодня проводила свой юбилейный 1000-й матч в истории.

Германия
3:3
Первый тайм: 1:2
Украина
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