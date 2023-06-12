Сборная Украины в дебютном матче Реброва сыграла вничью с Германией, ведя в счете 3:1

На 6-й минуте Никлас Фюллькруг вывел немцев вперед, На 18-й минуте счет сравнял Виктор Цыганков, а спустя 5 минут Антонио Рюдигер отправил мяч в свои ворота. На 56-й минуте Цыганков оформил дубль. Хозяева сумели сократить разрыв в счете до минимального на 83-й минуте, когда отличился Кай Хаверц. В компенсированное время Йозуа Киммих счет сравнял, установив окончательный результат на табло.