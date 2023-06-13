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16:49 (мск), источник: Sport24

«Хочу сына и мирного неба над головой». Честное интервью Валерия Карпина

Про «Ростов», сборную, Федуна, Дзюбу, судей и Генича.

Россия
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» — одно из открытий прошедшего сезона РПЛ. Команда без легионеров и с молодым составом забралась очень высоко — заняли четвертое место, до последнего тура бодаясь за топ-2. «Ростов» по праву можно называть тренерской командой. Без Карпина футболисты точно не смогли бы оверперформить практически весь сезон.\

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Автор Sport24 Тигран Арутюнян поговорил с Валерием Георгиевичем и узнал: — Почему четвертое место «Ростова» — чудо?

— Какой матч этого сезона он вспоминает с особым удовольствием?

— Обидно ли было ему видеть, как «Ростов» пропускает три гола от Дзюбы?

— Будет ли требовать от Байрамяна, чтобы тот постригся налысо?

— Разозлился ли на Генича из-за его слов про «Ростов»?

— Почему спорить с Федуном о футболе — смешно?

— Готов ли он вернуться в «Спартак»?

— Почему он никогда не дружил с Мостовым — даже когда они играли вместе?

Ну и, конечно, горячие монологи про российское судейство. Погнали!

Четвертое место, спор с Байрамяном, «Зенит»

— Когда мы встречались с вами в конце прошлого сезона, вы называли результат «Ростова» чудом. Тогда команде удалось избежать стыков и финишировать девятыми. Что тогда скажете про нынешнее четвертое место?

— Случилось неожиданное продолжение прошлогоднего чуда, до определенного момента. При наших проблемах, говорить о том, что четвертое место для «Ростова» нормально и что такой результат должен быть стабильным, может только сумасшедший. Нам надо реально оценивать свои возможности. В следующем сезоне в пятерке наверняка будут те команды, которые обязаны там находиться по составу и бюджету. Говорю в первую очередь про «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». По разным причинам в этом сезоне их не было в топ-5, они не показали своего максимума. Но так не будет каждый год.

— «Ростов» был по ходу чемпионата даже вторым. Почему получился такой грустный конец?

— Инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили. В конце еще и травмы пошли. В условиях нехватки скамейки, отсутствие одного-двух игроков сказывается на всей команде.

— Вы говорили, что обычно выкуриваете по пачке сигарет в день. Сколько выкурили после матча с ЦСКА, который мог дать «Ростову» даже серебро, а в итоге оставил четвертым?

— Примерно пачку и выкурил.

— 0:4 после первого тайма. Это что? Пик всей усталости и травм?

— Совпадение всего. Но даже с травмами, усталостью и карточками мы точно должны были сыграть лучше. Первый гол привезли сами себе. А потом был неоднозначный пенальти.

Источник: РИА "Новости"

— Почему неоднозначный?

— Одинаковые моменты судьи трактуют по-разному. У одной команды наступ неакцентированный, а у нас оказался акцентированным. Смешно. Ну ладно, даже не хочу рассуждать на эту тему. Возвращаясь к матчу — проигрывая 0:2 к 15-й минуте, бежишь отыгрываться, начинаешь делать не те вещи. Примерно то же самое у нас было с «Краснодаром», когда проиграли 0:3.

— На послематчевой пресс-конференции вы выразились в своем стиле: «Ну вспомнят, что ЦСКА занял 2-е. Ну и? Чемпион все равно один». В чем тогда мотивация в российском футболе, если не медали?

— Мотивация — финишировать как можно выше. Условно пятое место лучше шестого. Но обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им — пережитки нашего советского воспитания. В Испании такого в принципе нет, там даже медали за второе и третье место не вручают. Чемпион — «Зенит». ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье, «Ростов» — четвертое. Ну молодцы, посмотрели таблицу — прекрасно, но далее никакого продолжения, нет участия в еврокубках. Медаль дадут, прикольно. А Моуринью медаль за второе место взял и выкинул, например.

— То есть вам ближе позиция Жозе?

— Да это не его позиция, а европейская. Существует только чемпион и команды, которые вылетают.

— Вы говорили, что вам пофиг на отсутствие трофеев в тренерской карьере. Выходит, что на вторые и третьи места вам тоже пофиг. Что тогда главное?

— Я не говорю, что мне пофиг на трофеи, а то, что цели могут быть разными, в зависимости от возможностей команд. А что до «Ростова», то важно то, что со всеми нашими сложностями мы заняли четвертое место и на протяжении всего сезона пытались играть в футбол. Наш последний матч в этом розыгрыше Кубка был с «Краснодаром». Сыграли 1:1, а по пенальти проиграли. Но то, как мы играли именно в этом матче — самая большая награда для меня.

— Вы спорили с Байрамяном на место «Ростова» по итогам РПЛ: он говорил, что будете в тройке, вы — что нет. Проигравший должен был бриться налысо. Хорену пора прощаться с его кудрями?

Источник: РИА "Новости"

— С Хориком у нас были реальные конкретные споры, но в этой ситуации просто был разговор при всей команде. По рукам не били. Так что настаивать на том, чтобы он побрился налысо, я не буду.

— Вы говорили, что четвертое место для «Ростова» — как чемпионство для «Зенита». Этот сезон лучший в вашей карьере?

— Наверное, да.

— Раз уж был упомянут «Зенит». Команда снова по факту стала чемпионом после первого круга? Отрыв по очкам опять был серьезным. Или вам реально было с ними конкурировать?

— Дело даже не в отрыве. Как мы видим, конкурировать с «Зенитом» не могут ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Локомотив», ни «Динамо». Команды с такими возможностями! Что уж говорить про «Ростов».

— Российский футбол не деградирует из-за гегемонии одной команды?

— Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. А когда невыгодно — нет. Сколько раз подряд чемпионом Германии была «Бавария»?

— Недавно стала в одиннадцатый.

— Вот именно. И почему-то я не слышал, чтобы кто-то говорил, что из-за этого в немецком футболе все плохо. В чем виноват «Зенит», и что плохого в их пяти чемпионствах? Почему вот «Бавария» всегда на первом месте?

— Много денег, скупают лучших игроков.

— Ну и «Зенит» так же. С «ПСЖ» такая же история, с «Ювентусом» тоже было похожее не так давно. Даже в Испании, где есть две команды одинакового уровня финансирования — «Барселона» и «Реал Мадрид» — бывают этапы, когда несколько чемпионств подряд забирает одна команда. Все это не говорит о том, что испанский, итальянский или немецкий футбол деградируют. «Зенит» — чемпион на протяжении пяти лет, и на нашем уровне ему никто не может составить конкуренцию. Но именно это не говорит о деградации российского футбола.

Глебов, Песьяков, Норманн

— Давайте немного про конкретных игроков «Ростова». Глебов недавно продлил контракт с клубом. Насколько велика ваша роль в этом?

— Какая тут может быть моя роль? На эту тему я с ним даже не общался. О том, что он переподписал контракт, узнал уже по факту.

Источник: РИА "Новости"

— Как бы отнеслись, если б он ушел в «Спартак»?

— Так же, как к уходу других игроков из «Ростова». Если это устрагивает и клуб, и футболиста — это абсолютно нормально. Другой город, другие условия, другие деньги. Человек работает для того, чтобы заработать, обеспечивать себя и свою семью. Если в каком-то другом месте ты можешь сделать это быстрее, пожалуйста, это нормальное желание. Для этого люди и работают.

— Основной вратарь «Ростова» уже долгое время — Сергей Песьяков. Показалось, что под конец сезона он начал часто ошибаться. Из последнего — первый гол в матче с ЦСКА, про который вы сказали.

— Не понял, а какая тут ошибка?

— Подсунул мяч Уткину, который потом выкатил его Медине. Разве не так было?

— Смотря как разбирать. Вот в этом моменте Песьяков ошибся или Уткин?

— Мне кажется, что Песьяков.

— Это вам так кажется.

— А вам как?

— Я этот момент разберу со своими футболистами, а не здесь. После передачи Песьякова разве ничего нельзя было сделать?

— Только если выбить мяч.

— Почему? А отдать своему?

— На Уткине ведь висел игрок ЦСКА.

— И Уткин, и Песьяков, и другие футболисты сто пятьдесят раз делали подобное. А если брать в расчет тренировки, то вообще миллион.

— Даже если не брать в пример этот эпизод, все равно кажется, что Песьяков часто ошибается в игре ногами. Вспомните матч с Ираком.

— Сборная и «Ростов» — абсолютно разные вещи. В «Ростове» он тренируется с партнерами каждый день, понимает их. А матч с Ираком для Песьякова был по сути первым за сборную. Так что ее не надо приплетать. Вот в игре с «Краснодаром» на Кубок он ошибся, да.

Источник: РИА "Новости"

— Сергей не слаб в игре ногами?

— Песьяков — самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч.

— Нет. Для меня пример вратаря с хорошей игрой ногами — Тер Штеген.

— Ну хорошо, для меня тоже. А какая зарплата у Тер Штегена? Нужно брать из того, что есть. Чего смотреть туда? Там и Месси с Роналду есть. И что дальше? Я вам могу назвать еще 10−15 вратарей, которые по игре ногами на уровне Тер Штегена.

— То есть Песьяков — Тер Штеген для РПЛ.

— Думаю, да. И Тер Штеген тоже ошибается и тоже привозит. Может, после этого голы не забивают, но ошибок у него достаточно.

— Про ошибки «Ростова» при выходе из обороны недавно высказался и Игорь Шалимов, заявив, что стиль команды не подходит для игроков вашей команды, у них нет такого класса и понимания игры, как у футболистов «Манчестер Сити».

— Давайте так: если не стремиться к чему-то, что для тебя сложно, ты так и останешься на таком уровне. А если пытаться достичь чего-то большего, как минимум будешь прогрессировать и развиваться. Естественно, с игроками «Манчестер Сити» это проще. Но никто и говорил, что будет легко.

— У футболиста, который еще принадлежит «Ростову» — Маттиаса Норманна — закончилась аренда в «Динамо». Чисто юридически он обязан вернуться к вам. Если вернется еще и фактически — примете назад?

— А как мы можем не принять?

Источник: РИА "Новости"

— Год назад он не вернулся в «Ростов», а приехал в «Динамо», хотя заявлял, что в Россию возвращаться не хочет. Это не лицемерие?

— «Динамо» — это больше денег, открытый аэропорт. С этими вводными, что бы вы выбрали: «Ростов» или «Динамо»?

— Если чисто рационально — «Динамо».

— Ну вот и все, Норманн поступил рационально. Я его понимаю. Каждый имеет право на свою оценку, но, если включить голову, Норманна можно понять. Он наемный работник и будет работать.

— Глебов и Прохин говорили, что с отъездом легионеров стало легче. Вам как тренеру — тоже?

— В каком плане легче?

— Коллектив разговаривает на одном языке, нет разделения на группы.

— Я бы не сказал, что стало легче, просто коллектив стал сплоченнее. И это нормально для команды, в которой все разговаривают на одном языке. Плюс легионерам было бы сложнее перенести наши дальние поездки по 10−12 часов. Русские ребята более адаптированы к этому.

Конфликт Генича с «Ростовом», Комличенко, судейство

— В начале мая разгорелся конфликт между медиаслужбой «Ростова» и комментатором Геничем. Были вообще в курсе всей ситуации?

— Мне мягко говоря было не до этого, но что-то до меня все равно доносилось. И это не конфликт. Можете назвать это как угодно — приколом, подколом — но не конфликтом. Просто кто-то реагирует нормально на такие вещи, а кто-то эмоционально.

— Генич после этого всего пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся пять матчей. Проиграли в итоге четыре. Верите в такие суеверия?

— Нет конечно. Бред. Мы с ним виделись на вручении премий по итогам сезона. Нормально пообщались, посмеялись.

Источник: РИА "Новости"

— Вы лично знакомы с Геничем и даже работали с ним. Чем может быть продиктовано его такое поведение?

— Это эмоции. Костя — слишком эмоциональный человек. Но потом всегда извиняется. У Кости комментарии игр тоже эмоциональные, поэтому он и лучший комментатор. Его бомбануло на ровном месте, хотя вся ситуация выеденного яйца не стоит.

— Вся эта ситуация произошла после матча «Ростова» со «Спартаком». Вас тогда удалили за споры с судьей Левниковым сразу после финального свистка. Почему? От вас же не было ни мата, ни оскорблений.

— Если говорить о том, как это написано в решении КДК — за демонстративное несогласие с решениями арбитра.

— Это норм?

— Про судейство не хочу. Я уже в отпуске — не хочу заводиться. Скажу одну фразу — ничего нормального с нашим судейством не происходит. Если разговаривать про каждый момент, на это уйдет часов десять. И все равно мы ни к чему не придем. Потому что один и тот же наступ, ЭСК и КДК определяют по-разному — то акцентированный, то нет. Я не знаю, как такое происходит. Да они и сами не могут этого объяснить. Пусть мне хоть один человек в мире объяснит, чем акцентированный наступ отличается от неакцентированного. При том что на видео одинаковые моменты.

И непонятно, почему мне нельзя спросить у судьи о том или ином его решении. Без оскорбления и даже мата. Красная карточка после матча со «Спартаком» — загадка для меня. Можно сгладить любой намечающийся конфликт простым объяснением. После матча с «Зенитом» у меня были вопросы по какому-то решению Карасева. Он сразу признал, что ошибся. И вот это нормально. В таких ситуациях у тренеров и футболистов не остается аргументов — ведь все люди и все ошибаются.

— Все так.

— Или другая ситуация. Посмотрите игры Лиги чемпионов или Лиги Европы. Там тренеры постоянно чуть ли не на поле выбегают. А у нас вышел на два метра из технической зоны — штраф от КДК. В Европе тренеры к угловому флагу бегают и ничего. А у нас обращают внимание на такую хрень.

— У вас не раз были официальные встречи с главой нашего судейства Каманцевым. Что на них происходит?

— Нам показывают спорные эпизоды и рассказывают, как надо их трактовать.

Источник: РФС

— Какая-то практическая польза от этих встреч есть?

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— Для меня нет. Когда на этом семинаре просишь объяснить различие между акцентированным и неакцентированным наступом, ответа и логического объяснения не поступает. Что тогда дают эти семинары? Получается, что судья принимает решение в моменте. И если уж он явно ошибся, тогда признают: «Ну, ошибся». Ну здорово. Только очков у какой-то из команд нет.

— Такой орган, как ЭСК, вообще нужен?

— Нужен, если потом есть мера наказания для ошибившегося судьи. И мера серьезная. Например, если мне скажут, что в каком-то месте за курение штраф сто рублей, я буду курить везде, просто платить каждый раз по сто рублей. А если штраф будет миллион евро, то не буду. То же самое с судьями. У нас как — ошибся, пропустил один-два тура. Или даже не пропустил, а пошел судить на ВАР и ошибаться уже там.

— «Ростов» в этом сезоне бил больше всех пенальти. Большинство заработал Комличенко. Дошло даже до того, что судьям рекомендовали не свистеть фолы на нем.

— В открытую не фиксировать нарушения на Комличенко никто не просил. Но если я судья и мне говорят, «Повнимательней с Комличенко, он все время обманывает», я естественно буду внимательней и не буду свистеть. Если вы заметили, 90% наших пенальти были назначены только после рекомендаций от ВАР, а сами судьи в поле не замечали. Есть разница?

— Да.

— А для остальных ее нет. Они увидели, что на Комличенко пенальти назначили и кричат, орут. Признали, что все пенальти на Комличенко были назначены верно. Кроме одного — в матче с «Торпедо». Но и то — по мне еще 5−6 пенальти нам не дали.

Источник: РИА "Новости"

— Вы, кстати, в прошлом году сильно критиковали работу ВАР в РПЛ за очень долгие просмотры. В этом сезоне что-то поменялось?

— По моему впечатлению, в весенней части все стало намного быстрее, чем в осенней.

— При этом в весенней части чемпионата чуть ли в каждом туре были судейские скандалы. Судейство в России слабое или верите в какие-то внешние факторы, чью-то заинтересованность сверху?

— Оба варианта.

— Казалось, что второе кончилось еще в девяностых.

— Зря вам кажется. А вы вообще имели в виду деньги?

— Да.

— А я нет.

Сборная, товарищеские матчи, CAFA

— После бана сборной России многие официальные лица, в том числе и вы, не раз заявляли, что сборная должна жить и собираться. Недавняя отмена июньского сбора не противоречит этому?

— Нет.

Источник: РИА "Новости"

— Почему?

— Потому что те условия, в которых собиралась бы сборная, отличались бы от тех, в которых мы собирались ранее. У нас не было бы матча, у игроков был бы отпуск, плюс еще и финал Кубка 11-го мая.

— Окей, понятно, что сборная Камеруна отказался играть товарищеский матч с нами. Это неприятно. Но нельзя было собрать команду на неделе и сыграть выставочный матч со сборной Медиалиги, например. Чтобы пришел народ, посмотрел футбол.

— Вы серьезно или издеваетесь?

— Серьезно.

— Тогда больше не о чем говорить на эту тему. То есть вызвать профессиональных футболистов из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть… С кем вы сказали? Со сборной Медиалиги?

— Да.

— Вы это серьезно, да?

— Я понимаю, что в этом нет никакого спортивного интереса. Это больше про шоу.

— Тогда зачем мне в отпуске собирать людей? Чтобы они в свои клубы вернулись с травмами? В любой игре и тренировке можно получить повреждение. Но когда игра со сборной какой-то страны, и футболисты находятся в форме и тонусе — это одна ситуация. Но вот как объяснить травму, полученную в матче со сборной Медиалиги?

— Может быть такое, что у сборной России до конца года не будет сборов и товарищеских матчей?

— В сентябре есть окно ФИФА и сборная будет собираться. Будем с кем-то играть. До этого же нашли Иран и Ирак. Верю, что кого-то найдут и на сентябрь.

— В качестве соперников для вас лучше такие сборные, как Иран — участники крупных мировых турниров?

— Даже не для меня, а для футболистов. Была возможность сыграть с Камеруном, и я уверен, что для всех игроков сборной это был бы вызов.

Источник: РИА "Новости"

— Турнир CAFA, от которого сборная отказалась, не был бы вызовом?

— Нет.

— Объясните.

— Вы только что сами привели в пример Иран, как серьезного соперника, участника чемпионата мира. А на турнире CAFA таких нет.

— Но это был шанс впервые за долгое время сыграть в официальном турнире.

— Это у вас в голове он официальный турнир. А для футболиста — это товарищеские игры. И как вы сами заметили, не с Ираном и Камеруном. Официальный турнир — это чемпионаты мира и Европы, отборочные матчи к ним. Даже Лига Наций в головах любого футболиста — это всего лишь Лига Наций. Плюс я уже много раз говорил про условия на турнире CAFA. Все нормальные футбольные люди поняли и поддержали наше решение.

— Карпин-игрок поехал бы в нынешнюю сборную России со всеми внешними проблемами?

— Конечно, поехал бы. А что делать-то?

— Даже из Испании прилетели бы?

— Ну да.

Федун, Зарема, Дзюба

— Уже 9 лет, как вы не работаете в «Спартаке». При этом в СМИ с частой периодичностью ваша фамилия появляется рядом с названием этого клуба. Вас это не бесит?

— Все что появляется в медиапространстве, меня давно уже не бесит. Сейчас такое время, что людям это нужно. Программы про аналитику набирают меньше просмотров, чем программы, в которых есть что-то жареное или кто-то кого-то ругает. Такой формат людям заходит больше.

— В этом сезоне из «Спартака» ушел Леонид Федун. На вопрос об этом от корреспондента, позвонившего вам, вы ответили одним словом: «Отлично». Это чтобы побыстрее закончить разговор?

— Чтобы отстали от меня, да. Ну ушел Федун и ушел, я здесь причем? Я понимаю, в чем была мотивация человека, звонившего мне. Чтобы что-то написать. Но мне по барабану на уход Федуна.

— В недавнем интервью вы говорили, что вступать в полемику с Заремой — неправильно. Но Федуну вы бы ответили. Не так давно он ярко высказался об игроках «Ростова» в сборной: «Пусть опубликуют количество брака в передачах, процент выигранных единоборств. Жуткое зрелище будет, думаю».

— Федуну по этому вопросу уже все объяснили и показали без меня. Вступать с ним в полемику про футбол — смешно. Он обычный болельщик со своим мнением, не вижу смысла дискутировать с ним на футбольные темы.

— Он с Заремой даже спустя столько лет постоянно упоминают вас в своих высказываниях. Получается, до сих пор помнят и любят?

— Видимо — да.

Источник: РИА "Новости"

— Вы говорили, что не можете ответить, хотите вернуться в «Спартак» или нет. С уходом Федуна это стало реальнее? Ваше возвращение может случиться?

— Никогда не говори никогда. На данный момент — это нереально, я в «Ростове». А что будет через год-два-три — никто не знает.

— Писали, что в следующем сезоне вы можете возглавить «Динамо». От них были движения в вашу сторону?

— Нет.

— У вас серьезная история взаимоотношений не только с Федуном, но и с Дзюбой. Вы недавно виделись на премии РПЛ. После нее он сказал: «Топор войны давно зарыт. Поздоровались, улыбнулись, никаких претензий нет».

— Если этот топор войны и был, то он действительно давно зарыт. Об этом говорит уже то, что мы дважды вызывали Артема на отборочные матчи к чемпионату мира. Любому человеку эта ситуация ясна. Но вы все равно ищете какую-то черную кошку.

— Как сейчас можно охарактеризовать ваши взаимоотношения? Рабочие?

— Ну да. Такие же, как у меня с любым игроком другой команды.

— В своем первом матче после возвращения РПЛ Артем забил три «Ростову». Это обиднее, чем пропускать столько же от любого другого игрока?

— Вы мне не поверите, но нет. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы все равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили.

Источник: РИА "Новости"

— Окей. А если чисто про спортивную составляющую — чем вызвана такая форма Дзюбы? 8+5 в 11 матчах от 34-летнего нападающего говорит о слабости чемпионата?

— Об этом и о его силе. Никто никогда не говорил, что он слабый нападающий или плохой футболист. Он лучший бомбардир чемпионата России и сборной. Что тут еще надо говорить? Все и так понятно.

Мостовой, открытия этого сезона, будущее

— Александр Мостовой недавно пошел учиться на тренерскую лицензию. Вы говорили, что готовы одолжить ему денег на учебу. Обращался?

— Нет.

— Если попросится к вам на стажировку — возьмете?

— Захочет — пускай приезжает.

— Не поздно он начал?

— Лучше поздно, чем никогда.

Источник: РИА "Новости"

— Вы тоже ведь изначально не видели себя тренером. Не видите схожесть в этом плане с историей Мостового? Просто у Александра озарение пришло на десять лет позже.

— Нет, не вижу.

— Как бы вы описали ваши отношения с Мостовым?

— Знакомы, играли вместе.

— Когда последний раз виделись?

— Лет 7−8 назад, кажется. Пересеклись в гримерке перед какой-то передачей, когда я работал на «Матч ТВ».

— Вы ведь никогда не были друзьями, даже несмотря на долгое совместное время в «Сельте»?

— Нет, конечно. Вот у вас на работе сколько еще людей трудятся?

— Человек 20.

— Вы видитесь каждый день, общаетесь. Но вы дружите?

— Не со всеми.

— Ну вот и все. Ну играли мы вместе, жили в одной комнате. Два русских в «Сельте». Но я, однако, в отпуск с ним вместе ни разу не ездил. А ездил с Никифоровым, который играл в Голландии и с Онопко из «Овьедо». Вот это дружба. С Мостовым у нас были нормальные отношения, между нами ничего не произошло. Так же, как и у вас с вашими коллегами, с которыми вы видитесь в офисе, ходите вместе покурить или выпить кофе. Но после работы вы ведь не общаетесь. Ровно тоже самое у меня было и с Мостовым. И таких товарищей у меня миллион. Почему-то никто не спрашивает про Аленичева, Титова, Ледяхова или Пятницкого.

— В фильме «Карпин Валера: Любовь, надежда и вера!» Александр достаточно тепло отзывается о вас. Не удивило такое, учитывая его негативную риторику в СМИ?

— Не удивило. Он такой человек — залепил одно, потом залепил другое. А потом третье, четвертое и пятое. Вы теперь понимаете, почему я с ним не дружу? Я — другой человек. Не хуже и не лучше — просто другой.

— Финальный блиц из пяти вопросов. Топ-3 игрока-открытия прошедшего сезона РПЛ.

— Карпукас, Лангович, Мелехин. Но, может, кого-то забыл.

— Топ-3 тренера прошлого сезона в РПЛ.

— Семак, Федотов, Абаскаль. Еще бы отметил Ташуева и Личку.

— Топ-3 игрока европейского сезона.

— Холанд, Бензема, Де Брюйне.

— Топ-3 тренера.

— Гвардиола, Спаллетти, Хави.

— Что бы пожелали себе через год?

— Сына и мирного неба над головой.

Автор: Тигран Арутюнян

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